أخبار الدوري السعودي: نجم الاتحاد يرحل .. وتحديد مستقبل بيريرا

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022:

ودع عبد الله الحافظ مدافع نادي الاتحاد جماهير "العميد" بعد انتهاء علاقته التعاقدية من النادي، مؤكدًا أنه تشرف بارتداء قميص الفريق في الموسم الماضي.

ولعب الحافظ مع الاتحاد على سبيل الإعارة من الوحدة خلال منافسات موسم 2021-22، لكن إدارة الاتحاد أبلغت اللاعب بعدم رغبتها في تجديد مدة الإعارة.

وسيعود اللاعب إلى صفوف نادي الوحدة، العائد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الحافظ رسالة للاتحاد وجماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "موسم انتهى مع الكبير الاتحاد تشرفت من خلاله بحمل شعار العميد وستبقى العلاقة الطيبة برجالاته وإدارته وزملائي اللاعبين وجماهيره الغالية".

وأضاف: "شكرا جمهور الذهب على دعمكم طوال الموسم واعذروني إن بدر مني أي تقصير من دون قصد مع تمنياتي لكم بالتوفيق.. وشكرا".

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن نادي الهلال متمسك باستمرار حمد اليامي الظهير الأيمن للفريق خلال الموسم المقبل.

الصحيفة أكدت أن الهلال رفض إعارة اليامي إلى نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب حاجة الفريق إلى خدماته خلال الموسم المقبل.

التقرير أوضح أن الهلال لا يريد أن يقع في مشاكل دفاعية خلال الموسم المقبل، وأن إعارة اليامي كانت ستؤدي إلى نقص عدد في خط الدفاع.

أعلن نادي الفيحاء حصوله على خدمات اللاعب عبد الله الشامخ، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

ونشر الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للترحيب بالظهير الأيسر الجديد للفريق.

وأنهت إدارة الفيحاء التعاقد مع الشامخ في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الشباب.

يستعد نادي الاتحاد للإعلان الرسمي عن التعاقد مع المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الاتحاد تتأهب للإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد موافقة البرتغالي نونو سانتو المدرب الجديد للفريق على ضم طارق حامد.

وتوصلت إدارة الاتحاد مؤخرًا إلى اتفاق نهائي مع طارق حامد للتوقيع معه في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية موسم 2021-22 في مصر.

أعلن نادي الاتفاق رسميًا عن تعرض مدافعه علي فؤاد إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد التواء ركبته في تدريبات الفريق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الاتفاق إلى تركيا لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وجاءت الإصابة القوية لتزيد من متاعب الفريق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات، على أن يقوم بإجراء العملية الجراحية بشكل عاجل، للدخول في مراحل البرنامج التأهيلي.

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرًا رسميًا في نادي الهلال نفى تقدم نادي بوتافوجو البرازيلي بعرض للتعاقد مع ماتيوس بيريرا نجم "الزعيم".

وكشف المصدر أن الهلال لم يصل له أي عرض من أي نادٍ آخر للتعاقد مع بيريرا، وأن النادي متمسك بخدمات البرازيلي خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريرا سيكون أول اللاعبين المنتظمين في معسكر الفريق الذي تحتضنه مدينة برمنجهام الإنجليزية بداية من يوم 29 يوليو الجاري.