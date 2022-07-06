أخبار الدوري السعودي: ميشايل يصدم الهلال .. والشباب يريد نجم باريس السابق

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022:

وجه البرازيلي ميشايل لاعب نادي الهلال صدمة كبرى إلى إدارة "الزعيم"، حيث أكد أنه لا يرغب في العودة من جديد إلى الفريق.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "bolavip" البرازيلية، أكد ميشايل أنه لا يريد العودة إلى السعودية من جديد، وأن هدفه الأول حاليًا العودة إلى نادي فلامنجو الذي رحل عنه إلى الهلال في يناير 2022. (طالع التفاصيل)

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" بيانًا رسميًا بالتزامن من انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، محذرًا اللاعبين من الانتقال إلى بعض الدوريات، ومن بينها الدوري السعودي.

أوضح الاتحاد الدولي أن تحذيراته من الدوري السعودي قائمة على مشكلات عدم دفع رواتب اللاعبين بانتظام في السنوات الأخيرة، وهي المشكلة نفسها التي تواجه اللاعبين في الجزائر والصين ورومانيا وتركيا. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن موقف نادي الوحدة من البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نجم الفريق، والذي أعير إلى النصر خلال الموسم الماضي.

وأكد مصدر رسمي في إدارة نادي الوحدة أن أنسيلمو سيعود إلى الوحدة، ولا توجد نية لإعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر نفسه أن عقد إعارة أنسيلمو إلى النصر لم يتضمن بند أحقية الشراء، وهو ما يعني أن "العالمي" لا يمكنه الاحتفاظ بخدماته.

أعلن نادي الشباب رسميًا عن تعاقده مع الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، حارس مرمى نادي نادي كاشيوا ريسول الياباني.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فإن التعاقد مع كيم سيونج جيو يأتي بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ سيونج 31 عامًا، وخاض 13 مباراة مع كاشيوا ريسول في الدوري الياباني، خرج في خمسٍ منها بشباك نظيفة.

مصادر "جول" يمكنها أن تؤكد أن نادي الهلال رفض عرضًا رسميًا من نادي بوتافوجو البرازيلي للحصول على خدمات ماتيوس بيريرا.

إدارة الهلال لن تستجيب للضغط الجماهيري الكبير من أجل التخلي عن بيريرا، خاصة وأن اللاعب البرازيلي يثير غضب الجماهير بسبب تراجع مستواه.

ويبدو أن الاستمرار رغبة مشتركة من الهلال واللاعب، حيث أكد بيريرا قبل عدة أيام أنه مستمر مع "الزعيم" خلال الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

أكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أن نادي الشباب دخل في مفاوضات مع البولندي جريجور كريتشوفياك لاعب كراسنودار الروسي.

رومانو أكد أن الشباب قدم بالفعل عرضًا إلى كريتشوفياك، في انتظار قرار اللاعب، سواء بقبول العرض أو رفضه.

وانضم النجم البولندي إلى باريس سان جيرمان في 2016، وقضى في صفوفه ثلاث سنوات، قبل الانتقال إلى لوكوموتيف موسكو.