أخبار الدوري السعودي: مرموش يقترب من الوحدة ... وماشاريبوف إلى الدوري الإماراتي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 25 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 25 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 25 يونيو 2022:

الوحدة يسعى للتعاقد مع عمر مرموش

أبو بكر يقترب من العودة إلى الدوري التركي

منافسة ثنائية على ضم نجم إنترناسيونال البرازيلي

ماشاريبوف يقترب من الرحيل عن النصر والدوري الإماراتي وجهته المقبلة

الوحدة يسعى للتعاقد مع عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الوحدة، في التعاقد مع عمر مرموش، لاعب فولفسبورج الألماني، ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة الوحدة تسعى للتعاقد مع مرموش، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد.

أبو بكر يقترب من العودة إلى الدوري التركي

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة فينسنت أبو بكر، لاعب النصر، من الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي، والعودة إلى الدوري التركي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " aksam" التركية، فإن نادي بشكتاش التركي، يسعى لاستعادة مهاجمه الكاميروني، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

منافسة ثنائية على ضم نجم إنترناسيونال البرازيلي

كشفت تقارير صحفية عن وجود منافسة ثنائية سعودية، قوية للتعاقد مع إيدينيلسون، لاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحافة البرازيلية، فإن كل من ضمك والشباب، مهتمان بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا في الصيف الحالي.

ماشاريبوف يقترب من الرحيل عن النصر والدوري الإماراتي وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب جلال الدين ماشاريبوف، لاعب النصر من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الجزيرة، وشباب الأهلي دبي، مهتمان بالتعاقد مع اللاعب الأوزبكي وكل منهما سيرسل عرضًا رسميًا للتعاقد معه من النصر.