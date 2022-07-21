أخبار الدوري السعودي: عرض مكسيكي لنجم النصر .. والهلال يسعى لدعم الدفاع

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 21 يوليو 2022:

كشفت شبكة "ESPN" الرياضية عن وجود رغبة من نادي كروز أزول المكسيكي في الحصول على خدمات الأرجنتيني فونيس موري مدافع نادي النصر.

وأكد التقرير أن كروز أزول قدم عرضًا رسميًا إلى النصر للحصول على خدمات فونيس موري، سواء عن طريق الإعارة أو شراء اللاعب الذي يتبقى في عقده مع "العالمي" موسم واحد.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يمانع التوجه للعب في المكسيك أو أمريكا الجنوبية، وأنه مستعد لتخفيض راتبه السنوي لتحقيق ذلك.

كشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب بوتافوجو من التوصل لاتفاق مع نادي الهلال للتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وأشار جاليتي إلى أن المفاوضات حول بيريرا تقدمت بشكل ملحوظ بين بوتافوجو والهلال، على الرغم من طلب النادي السعودي مبلغ 23 مليون يورو للتخلي عنه.

مفاوضات بوتافوجو ونادي الهلال تتقدم بشكل سريع وجيد جدًا، وهناك تفاؤل من أجل التوصل لاتفاق خلال وقت قريب. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الأهلي قد نجح في الحصول على خدمات البرازيلي رينان ريبيرو حارس مرمى نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

التقرير أكد أن الحارس البرازيلي وافق على التوقيع مع الأهلي لمدة موسم واحد، بعد تلقيه عرضًا من "الراقي".

واشترط اللاعب التوقيع على عقد مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط، مع التمديد لموسم آخر إذا نجح الفريق في التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ورحل ريبيرو عن سبورتينج لشبونة بعد نهاية عقده مع النادي البرتغالي بنهاية موسم 2021-22، وبالتالي سينضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

أكدت صحيفة "En Cancha" التشيلية أن نادي النصر يحاول إغراء أليكسيس سانشيز نجم إنتر الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانشيز لديه الرغبة في البقاء داخل أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى النصر هو الفريق الوحيد الذي سيتمكن من توفير الراتب المطلوب للاعب التشيلي.

وبالإضافة للعرض النصراوي، فإن نادي فلامنجو البرازيلي مهتم بضم سانشيز ويرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبقى رغبة سانشيز في الاستمرار بأوروبا خلال السنوات المقبلة، هي السبب الرئيسي في عدم موافقته على الانتقال إلى النصر حتى الآن. (طالع التفاصيل)

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في الحفاظ على أحد نجوم الفريق، رغم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم المقبل.

وأكد وكيل أعمال هيثم عسيري نجم الأهلي، خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، على أن اللاعب سيستمر مع الفريق ولن يرحل بعد هبوطه.

جاء استمرار هيثم عسيري مع النادي الأهلي، بناء على رغبة شخصية منه، بالاستمرار مع الراقي خلال الموسم المقبل وقيادته للعودة إلى دوري المحترفين بعد الهبوط. (طالع التفاصيل)

قرر نادي الهلال بعد التشاور مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق على التعاقد مع مدافع أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن خطوة التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، جاءت للعديد من الأسباب.

أبرز تلك الأسباب هو ضغط المباريات المتوقع على المدافع علي البليهي، والذي سيشارك مع منتخب السعودية في المعسكرات الإعدادية للمونديال، بجانب كأس العالم الذي سيُقام في نوفمبر وديسمبر 2022.

هذا بالإضافة إلى إصابة متعب المفرج مدافع الفريق بالرباط الصليبي، وحاجته لفترة طويلة للعودة إلى الملاعب، ولكن تبقى قضية محمد كنو العائق في هذا الأمر. (طالع التفاصيل)