أخبار الدوري السعودي: صدمة للنصر بشأن بيانيتش ومحاولات للتعاقد مع سانشيز

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 14 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 14 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 14 يوليو 2022:

صدمة للنصر .. بيانيتش يقترب من الاستمرار مع برشلونة

الهلال يرفض رحيل ميشايل ديلجادو

اهتمام سعودي بالتعاقد مع أليكسس سانشيز

الأهلي يتفق مع سيبولدي على الاستمرار

ماشاريبوف يقترب من الرحيل عن النصر

صدمة للنصر .. بيانيتش يقترب من الاستمرار مع برشلونة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن البوسني كان من المفاجآت الإيجابية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز في تدريبات برشلونة بعد عودته من الإعارة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المدرب تشافي، قرر الاعتماد على اللاعب البوسني في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وتزداد احتمالية استمراره داخل قلعة كامب نو.

الهلال يرفض رحيل ميشايل ديلجادو

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من فريق فلامنجو، بالتعاقد مع ميشايل ديلجادو، لاعب الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحافة البرازيلية، فإن ميشايل غير سعيد مع الهلال، وأظهر رغبته في الرحيل، ولكن إدارة الموج الأزرق رفضت رحيل اللاعب وتمسكت به بعد المستوى الذي ظهر به في الموسم المنصرم.

اهتمام سعودي بالتعاقد مع أليكسس سانشيز

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود مفاوضات بين نادي النصر السعودي وفريق إنتر لأجل ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وبحسب ما أورده موقع "FCInternews" فإن وكيل المهاجم التشيلي على اتصال مع رئيس النصر السعودي لبحث وضعية اللاعب.

الأهلي يتفق مع سيبولدي على الاستمرار

توصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لاتفاق مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، من أجل الاستمرار مع الفريق في دوري يلو للدرجة الأولى.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن سيبولدي سيبقى على رأس الجهاز الفني للأهلي، الذي يسعى للعودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين بداية من الموسم بعد القادم.

ماشاريبوف يقترب من الرحيل عن النصر

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب رحيل جلال الدين، ماشاريبوف، لاعب النصر، من الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الاتحاد" فإن اللاعب الأوزبكي سينضم إلى فريق شباب الأهلي دبي، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية.