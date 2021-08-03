أخبار الدوري السعودي: صداع صفقة بيريرا لا ينتهي وتركي آل الشيخ يدعم الأهلي والاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

خاص | الأمور تتغير لصالح الهلال .. الزعيم خيار أخير عند بيريرا ولكن..

علم "جول" من مصادره الخاصة أن اللاعب حتى الآن لم يصل له أي عرض من الدوري الإنجليزي حتى الآن، وأن كل ما يتردد حول عروض إنجلترا ما هي إلا اجتهادات.

وأكدت مصادرنا أن أمام إدارة وست بروميتش عرض الهلال فقط، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، فإن بيريرا سيتخلى عن تفضيله للدوري الإنجليزي وسيوافق على عرض الزعيم، بجانب أن ناديه سيضطر على الموافقة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وتمسكه بقراره.

مصادر "جول" كذلك أشارت إلى أن عدم وجود أي عروض سوى الهلال، جعلت بيريرا منفتحًا على اللعب في الدوري السعودي، على عكس رأيه في البداية، إلا أنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي أملًا في أن يجد جديد ويتلقى عرضًا إنجليزيًا.

دعمًا للأهلي والاتحاد .. تركي آل الشيخ يعود للساحة الرياضية

قبل أيام أعلن نادي اتحاد جدة، فتح باب الاشتراك أمام جماهيره في العضوية الذهبية والعادية، على أن تتكلف الأولى مائة ألف ريال، والثانية أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات.

وتأتي هذه الدعوة لدعم النادي ماليًا في ظل الأزمة المالية التي مر بها خلال السنوات الماضية، جعلته على رأس الأندية الأكثر ديونًا في الدوري السعودي.

الإعلامي الرياضي جمال عارف طالب تركي آل الشيخ بدعم العميد، إذ كتب له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر، الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم".

ليأتي سريعًا الرد من الوزير السعودي، الذي علق: "تم".

على الجانب الآخر، أطلق الأهلي هو الآخر أربع فئات عضوية لجماهير، كي تناسب جميع الفئات، ويتمكن من تحصيل أكبر عدد من المشتركين.

فئات العضوية بالراقي هي الفضية والبرونزية والأهلي بلس والأهلي، وأطلق وسمًا بعنوان "الأهلي يحتاجكم".

وهنا اشترك آل الشيخ دون دعوة، إذ كتب عبر "تويتر": "فكره جميله وبشتكر الأن معكم".

صدمة في وجه الهلال .. شكوى ضد بيريرا أمام الفيفا

مسؤولو وست بروميتش طالبوا الهلال بدفع 25 مليون يورو للحصول على خدمات بيريرا، تُدفع على أقسام، لكن الزعيم وصل عرضه في البداية إلى 15 مليونًا، ومن ثم بحسب التقارير تم رفعه إلى 18 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن اللاعب اتفق على كافة بنود العقد مع الهلال، لكن النادي الإنجليزي ومطالبه هو ما يعطل الصفقة حتى الآن.

الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل فجر مفاجأة حول لاعب وست بروميتش، مؤكدًا أن ناديه الإنجليزي يجهز شكوى رسمية ضده، سيقدمها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداعي دخوله في مفاوضات مع نادٍ آخر دون أن يحصل على موافقة النادي.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محامي نادي ويست بروميتش جهز شكوى رسمية للفيفا ضد بيريرا الذي تفاوض مع نادي دون ان يحصل على موافقة رسمية منه بعد أن أكد في حسابه الرسمي أنه حصل على عرض يؤمن فيه مستقبله وأن عقده ملك للنادي ولم يدخل الفترة الحرة، المحامي ينتظر الموافقة النهائية من الرئيس لإتمام هذا الإجراء".

السواط ينتقل من الاتحاد للفيصلي

بحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي الاتحاد وافق على انضمام لاعبه عبد المجيد السواط للفيصلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وأوضحت الصحيفة إلى أن المقابل المادي من الصفقة هو 3 ملايين ريال، وهو المبلغ المستحق على الاتحاد بعد ضم عبد العزيز البيشي والذي لم يسدده بعد

أخيرًا .. محمد آل فتيل يتوصل لاتفاق مع ناديه الجديد

أخيرًا وبعد طول انتظار، نجح محمد آل فتيل مدافع الأهلي في التوصل لاتفاق مع ناديه الجديد الذي سيلعب له الموسم القادم بعد فشل مفاوضاته لتجديد عقده مع ناديه، والذي انتهى هذا الصيف.

المدافع السعودي ارتبط بالعديد من الأندية خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها النصر والشباب، لكنه بقي دون أي نادٍ بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية يونيو الماضي مما أثار شكوكًا كبيرة حول مستقبله.

تلك الشكوك انتهت تمامًا مساء أمس الأحد، حيث أجمعت المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية السعودية عن توصل آل فتيل لاتفاق مع نادي النصر للانضمام له في صفقة انتقال حر بدءًا من الموسم القادم.

الرياضية أوضحت أن النصر تعاقد مع آل فتيل بناءً على طلب المدرب مانو مينيزيس الذي أبلغ الإدارة برغبته التعاقد مع مدافع محلي ليلعب في دوري أبطال آسيا في ظل إيقاف الثنائي عبد الله مادو وعلي لاجامي.