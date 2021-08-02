أخبار الدوري السعودي: تضارب في صفقة الهلال وبيريرا وصفقتان دفاعيتان للنصر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

تصريحات صارمة .. بيريرا يُمهد طريق الهلال لضمه

رد بيريرا خلال إنستجرام على جميع الاتهامات التي وجهت له مؤخرًا بعدم الالتزام وبالتهرب من التدريبات لإخضاع النادي وإجباره على قبول أحد العروض المقدمة له.

اللاعب أكد على احترامه الكامل للنادي الإنجليزي وتقديره للفرصة التي منحها له ودعمه الكبير خلال الموسمين الماضيين، مؤكدًا أنه لم ولن يُظهر أبدًا أي إشارة على عدم التزامه أو احترامه للفريق.

النقطة الأهم في تصريحات بيريرا كانت إعلان رغبته الرحيل عن وست بروميتش هذا الصيف بهدف التقدم خطوة أخرى في مسيرته الكروية، وإن شدد في نفس الوقت أنه لا يريد الخروج من الباب الخلفي بل عن طريق النادي وبصورة مشرفة له.

العبيد خارج النصر .. وانقسام جماهيري حول القرار

بات عبد الرحمن العبيد مدافع النصر على أعتاب الرحيل عن الفريق حسبما أفادت صحيفة البلاد السعودية، وقد أكد ذلك توصل النادي لاتفاق مع محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي للانضمام له الموسم القادم.

الصحيفة أوضحت أن الجهاز الفني للنصر بقيادة مانو مينيزيس منح الظهير الأيسر حرية الانتقال لأي نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الجاري لعدم الحاجة لخدماته في الموسم القادم.

قرار التخلي عن الظهير الأيسر أحدث انقسامًا بين جماهير النصر عبر تويتر، إذ دعم البعض القرار فيما عارضه البعض الآخر.

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أخيرًا .. محمد آل فتيل يتوصل لاتفاق مع ناديه الجديد

أخيرًا وبعد طول انتظار، نجح محمد آل فتيل مدافع الأهلي في التوصل لاتفاق مع ناديه الجديد الذي سيلعب له الموسم القادم بعد فشل مفاوضاته لتجديد عقده مع ناديه، والذي انتهى هذا الصيف.

المدافع السعودي ارتبط بالعديد من الأندية خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها النصر والشباب، لكنه بقي دون أي نادٍ بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية يونيو الماضي مما أثار شكوكًا كبيرة حول مستقبله.

تلك الشكوك انتهت تمامًا مساء أمس الأحد، حيث أجمعت المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية السعودية عن توصل آل فتيل لاتفاق مع نادي النصر للانضمام له في صفقة انتقال حر بدءًا من الموسم القادم.

الرياضية أوضحت أن النصر تعاقد مع آل فتيل بناءً على طلب المدرب مانو مينيزيس الذي أبلغ الإدارة برغبته التعاقد مع مدافع محلي ليلعب في دوري أبطال آسيا في ظل إيقاف الثنائي عبد الله مادو وعلي لاجامي.

هل انتهى حلم بيريرا؟ .. حارس مرمى أجنبي في الهلال

كشف الصحفي أحمد الجدي مراسل قناة mbc مساء اليوم عن مفاجأة كبرى تخص سوق انتقالات الهلال، حيث أشار خلال حسابه الرسمي على سناب شات إلى اتخاذ النادي قرارًا مبدئيًا بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي للموسم القادم.

كانت عدة أخبار قد تحدثت عن رغبة المدير الفني ليوناردو جارديم في ضم حارس مرمى جديد لعدم رضاه عن مستوى حراس المرمى الموجودين حاليًا في الهلال، وقد طلب المدرب البرتغالي تأجيل حسم هذا الملف إلى نهاية المعسكر الخارجي الذي أقيم بالنمسا.

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محمد قاسم .. الحل الذي وجده النصر لأزمة الظهير الأيسر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر توصل لاتفاق مع محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي على الانضمام له في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه هذا الصيف.

النصر تخلى عن مدافعه الأيسر، الكوري الجنوبي كيم جين سو، بالإعارة إلى ناديه السابق جيونبوك، وقد طلب المدير الفني مانو مينيزيس من الإدارة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وتم الحديث عن عدة خيارات أجنبية قبل أن تُقرر الإدارة سد تلك الثغرة بلاعب محلي.

الصحيفة أوضحت أن قاسم الذي لعب موسمين مع الفيصلي قادمًا من الاتحاد سيُوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم مع النصر بدءًا من الموسم القادم الذي سينطلق في الـ11 من أغسطس الجاري.