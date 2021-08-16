أخبار الدوري السعودي: الشناوي على أعتاب النصر وجيوفينكو معروض على الأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021:

تجديد عقود ثلاثي الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي عن تجديد عقود 3 من لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

الثلاثي هم مناف أبويابس وإياد مدني وريان حامد، وقد جددت الإدارة مع الثلاثي لمدة 4 أعوامٍ لكلٍ منهم.

الكشف عن حقيقة رحيل مارتينيز من النصر

تحدث وكيل أعمال بيتي مارتينيز عن حقيقة رحيله من النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب الرياضية، فإن مارسيلو سيموني أكد أن إدارة نادي النصر لم تخبره بأن اللاعب ستتم إعارته لأي فريق، وأضاف أن اللاعب دخل في المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي وسيعود قريبًا لصفوف الفريق.

الشناوي على أعتاب النصر

كشفت صحيفة مكة الرياضية عن تطور جديد في ملف انتقال محمد الشناوي من الأهلي المصري للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب ما جاء بالصحيفة، فإن إدارة الأهلي ستُعلن عن رحيل حارس المنتخب المصري بعد انتهاء الدوري، وأن الصفقة كلفت العالمي 27 مليون ريال سعودي.

أمرابط ينضم لأيك أثينا

أعلن نادي أيك أثينا اليوناني رسميًا انضمام نجم النصر السعودي نور الدين أمرابط لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ورحل المغربي عن العالمي بعد انتهاء عقده مع الفريق، وبحسب إعلان النادي فإن اللاعب سيمتد عقده لموسمين.

جيوفينكو يُعرض على الأهلي

أشارت تقارير صحفية اليوم عن إمكانية انتقال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو للأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب قد تم عرضه بالفعل على إدارة الراقي، وذلك بعد خروجه تمامًا من حسابات جارديم المدير الفني للهلال.