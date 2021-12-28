أخبار الدوري السعودي اليوم: بيل على رادار الهلال .. وصراع من أجل العويس

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة "سبورت" الرومانية، أن نادي الهلال يرتبط بالتعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل مجانًا إذا لزم الأمر في يناير المقبل، من أجل توفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 35 مليون يورو، ويعد الهلال واحدًا من بين الأندية المرتبطة بقائد منتخب ويلز.

الإعلامي فهد المري أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن محمد العويس حارس الأهلي أبلغ مسؤولي "الراقي" برغبته في الرحيل.

وكشف المري أن الحارس يريد الانتقال لنادي النصر كخيار أول، والهلال كخيار ثاني.

وانضم العويس إلى الأهلي قادمًا من الشباب في يوليو 2017، ويمتد عقده مع "الراقي" حتى صيف 2022.

كشفت صحيفة "الرياضية" أن العقد الجديد الذي سيربط عبد الله الخيبري بنادي النصر سيبدأ بنهاية يونيو 2022، ويستمر لثلاثة مواسم.

الخيبري وقع عقود استمراره مع النصر في حضور مسلي آل معمر رئيس النادي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الخيبري سيحصل على ستة ملايين ريال عن كل موسم في عقده الجديد مع النصر.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الأرجنتيني ليوناردو خيل وافق على عرض نادي الاتحاد بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل تنازل "العميد" عن المدة المتبقية من عقده.

وكشفت الصحيفة أن مستحقات خيل المتأخرة على الاتحاد تبلغ نحو أربعة ملايين ريال، وأصبحت قيمة للمدة المتبقية من عقده، والتي تنازل عنها النادي.

ويلعب خيل حاليًا مع نادي كولو كولو التشيلي على سبيل الإعارة من الاتحاد، وسيصبح لاعبًا حرًا فور انتهاء إجراءات فسخ العقد.

حسب صحيفة "الرياضية" فإن مصدرًا رسميًا داخل إدارة نادي الزمالك المصري، أكد أن انتقال التونسي حمدي النقاز إلى الأهلي صحيح بنسبة 100%.

وذكر المصدر أن النقاز لم يقيد من الأساس في كشوف نادي الزمالك بسبب العقوبة الموقعة على النادي المصري من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمانه من تسجيل اللاعبين لمدة فترتين.

وكشف المصدر أن النقاز حصل على بطاقته الدولية من الاتحاد التونسي لكرة القدم وليس من الاتحاد المصري، وهو ما يعني أحقية الأهلي في قيده بصورة طبيعية.