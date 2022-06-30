أخبار الدوري السعودي: حقيقة عرض الهلال لضم نجم كلوب أمريكا .. وكارتيرون يجدد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 30 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 30 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 30 يونيو 2022:

بعد أن خرجت تقارير تفيد بأن نادي الهلال اقترب من الحصول على خدمات المدافع برونو فالديز، لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، كشفت إدارة النادي حقيقة ذلك الأمر.

ونفى سانتياجو بانيوس؛ المدير الرياضي لنادي كلوب أمريكا، كل ما تردد حول تلقي النادي أي عرض خاص بالمدافع برونو فالديز خلال الفترة الحالية.

بانيوس قال خلال تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "لا يوجد أي عروض من الهلال من أجل التعاقد مع فالديز، فهي مجرد تكهنات ليس أكثر". (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي أبها قررت عدم تجديد عقد الهولندي ميتشيل تي فريدي مهاجم الفريق، عقب نهاية عقده.

وانضم ميتشيل تي فريدي إلى أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع شرط أفضلية التجديد لموسم آخر، ولم يتم تفعيل الشرط.

قرر نادي الفتح إنهاء ارتباطه مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد أربعة مواسم قضاها مع الفريق.

نادي الفتح تعاقد مع ماكسيم كوفال قادمًا من دينامو كييف في أغسطس 2018 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل شراء عقده في 2019 والتوقيع معه لمدة 3 مواسم.

وخاض الحارس الأوكراني مع الفتح 94 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خلال أربعة مواسم قضاها مع النادي.

كشفت صحيفة "الرياضية" أن أمين بخاري حارس مرمى نادي النصر، سيتوجه إلى إسبانيا لإجراء فحص طبي جديد على كتفه، بعد العملية الجراحية التي أجراها في 11 يونيو الجاري، من أجل تثبيت كتفه.

وأكد المصدر ذاته أن رغبة الحارس في الاطمئنان على مدى تقدم تعافيه جعله يطلب التأهيل في إسبانيا، تحت رقابة الطبيب الذي أجرى له العملية، وبإشراف طبيب نادي النصر.

ويأمل بخاري أن تكتمل جاهزيته قبل العودة إلى التدريبات الجماعية في العشرين من يوليو المقبل، من أجل التحضير للموسم الجديد.

أعلن نادي التعاون رسميًا عن تجديد عقد معتز هوساوي مدافع الفريق لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وتعاقد التعاون مع هوساوي في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

وشارك هوساوي مع التعاون في خمس مباريات في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بالإضافة إلى أربع مباريات في دوري أبطال آسيا.

أعلن نادي الاتفاق رسميًا عن تجديد تعاقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حتى صيف 2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوقيع العقد الجديد من قبل المدرب الفرنسي.

وانضم كارتيرون إلى الاتفاق في شهر مارس الماضي، بعد الرحيل عن نادي الزمالك المصري.