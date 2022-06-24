أخبار الدوري السعودي: تاليسكا يستمر مع النصر ومدافع الأهلي قريب من الدوري التركي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 24 يونيو 2022:

تاليسكا يحدد موقفه النهائي من الرحيل عن النصر

لاعب الأهلي قريب من الدوري التركي

الشباب ينافس أندية ألمانية على ضم لاعب فولفسبورج

لاعب أتلتيكو مينيرو على رادار النصر

تاليسكا يحدد موقفه النهائي من الرحيل عن النصر

حسم أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، موقفه النهائي من الرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال اللاعب البرازيلي: "أنا سعيد كثيرًا هنا في النصر، وأشعر بحب جماهير النصر لي، والمعلومات والشائعات حول رحيلي لم تصل لي، ويجب على جمهور النصر أن يهدأ فالقادم للفريق أفضل".

لاعب الأهلي قريب من الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب رحيل أليوسكي، مدافع الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى الدوري التركي، في حال هبوط الراقي للدرجة الأولى.

ويعاني الراقي من تراجع النتائج، وسيتعين عليه الفوز في المباراة الأخيرة أمام الشباب لتفادي الهبوط.

وبحسب التقارير التركية، فإن أليوسكي سيرحل عن الأهلي في حال هبوط الفريق، وينضم إلى طرابزون سبور التركي.

الشباب ينافس أندية ألمانية على ضم لاعب فولفسبورج

أكدت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الشباب، بالتعاقد مع جوشوا جيلافوجي، لاعب فريق فولفسبورج الألماني، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي بوردو الفرنسي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، أصبح محط أنظار الكثير من الفرق في الدوري الألماني، وسيعمل الشباب على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لاعب أتلتيكو مينيرو على رادار النصر

كشفت تقارير صحفية، عن دخول النصر في مفاوضات مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، للتعاقد مع مارلوس روميرو، جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي التركي " أكرم كونور" فإن العالمي دخل في مفاوضات مع أتلتيكو مينيرو للتعاقد مع مارلوس صاحب الـ 34 عامًا.