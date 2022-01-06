أخبار الدوري السعودي اليوم: كنو يتأرجح .. والأهلي يقترب من صفقة مجانية

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 6 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 6 يناير 2022:

يعد مستقبل محمد كنو نجم وسط نادي الهلال من أكثر القضايا الشائكة في كرة القدم السعودية خلال الأيام الماضية.

كنو دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكشفت تقارير عن اتفاقه مع النصر للانتقال إليه في مع نهاية عقده.

الصحفي إبراهيم الفريان زاد الأمور تعقيدًا حيث كتب عبر حسابه على "تويتر" عن مستقبل كنو: "آخر كلام كنو هلالي جدد ثلاث سنوات وأخذ كل مستحقاته".

أعلن نادي الاتحاد، الخميس، تجديد عقد عبد العزيز البيشي لاعب الوسط لمدة أربعة أعوام حتى 2026 بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الجاري.

وتمت مراسم توقيع العقد مع البيشي، 27 عاما، في مقر النادي، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، المشرف العام على كرة القدم.

كشفت تقارير صحفية أن نوح الموسى لاعب وسط النادي الأهلي، رفض الرد على العرض المقدم من إدارة ناديه من أجل تجديد عقده، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

ودخل الموسى الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الأهلي، وسط محاولات من ناديه للإبقاء عليه وعدم رحيله.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا إلى نوح الموسى لاعب الفريق، من أجل تجديد عقده وبقائه في النادي، ولكن اللاعب لم يرد على هذا العرض، وسط ترقب من الاتحاد للمفاوضات. (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "Torcedores" البرازيلية قدم نادي الهلال عرضًا رسميًا إلى نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل التعاقد مع لاعبه فيتينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم الهلال عرضًا إلى نادي فلامنجو وصل إلى مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

العرض تضمن أيضًا بندًا بأحقية شراء عقده بشكل نهائي مقابل 9 ملايين دولار، يحصل عليها فلامنجو البرازيلي، بهدف إقناع مسؤوليه بالاستغناء عن فيتينيو. (طالع لمزيد من التفاصيل)

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بضم لاعب حر في صفقة مجانية.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن النادي الأهلي يقترب من الحصول على خدمات الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط نادي الريان القطري السابق. (طالع لمزيد من التفاصيل)