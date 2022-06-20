أخبار الدوري السعودي اليوم: عودة بلعمري .. ومكافأة خاصة للاعبي الأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 20 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 20 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 20 يونيو 2022:

عاد المدافع الجزائري جمال بلعمري من جديد إلى كرة القدم السعودية، بعد فترة من التكهنات حول وجهته الجديدة.

المدافع الجزائري لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ منذ فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري، الذي انتقل له بعد تجربة قصيرة مع ليون الفرنسي، الذي ارتدى قميصه بعد الرحيل عن الشباب في صيف 2020.

وأعلن نادي الخليج، العائد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن التعاقد مع بلعمري عبر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية غياب علي لاجامي نجم النصر عن مباراة "العالمي" أمام الحزم، والتي تقام لحساب الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة أن لاجامي تعرض لكدمة قوية في مفصل القدم، وقرر طبيب النصر منحه راحة لمدة خمسة أيام يخضع خلالها للتأهيل ثم لفحص ميداني قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكشف المصدر ذاته أن ميجيل روسو مدرب النصر سيفاضل بين الثلاثي فونيس موري ومحمد آل فتيل وعبد الله مادو للزج بأحدهم بجوار عبد الإله العمري في المباراة.

أعلن نادي الوحدة رسميًا عن تعاقده مع المغربي فيصل فجر في صفقة من العيار الثقيل، وبعقد يمتد حتى 2024.

وارتدى فيصل فجر قمصان عدد من الأندية الأوروبية، على رأسها كان الفرنسي وخيتافي وديبورتيفو لا كورونيا الإسبانيين، فيما كانت آخر محطاته اللعب مع سيفاسبور التركي.

وأصبح فيصل فجر ثالث صفقة يبرمها الوحدة استعدادًا للموسم الجديد، بعد التعاقد مع الحارس المغربي منير المحمدي، والمهاجم الفرنسي جون بوجيل.

واصل نادي العدالة تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع الغيني ميكايل دايريستام مدافع فريق آر إف سي البلجيكي.

وأعلن العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن التعاقد مع دايريستام، دون الكشف عن مدة العقد.

ويبلغ دايريستام من العمر 30 عامًا، وسبق له تمثيل منتخب السويد تحت 23 عامًا، قبل أن يفضل اللعب لصالح منتخب غينيا، والذي خاض معه تسع مباريات.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن صالح الشهري مهاجم نادي الهلال اقترب من ملامسة الكرة بشكل تدريجي خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن اجتاز بنجاح المرحلة الثانية من التأهيل الطبي.

وكشفت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها الشهري في القدم قد تحسنت بشكل ملحوظ، وأن اللاعب يسير في مراحل التأهل وفق الخطة الطبية التي وضعت له في مستشفى سبيتار في الدوحة.

وتوجه الشهري إلى فنلندا في أبريل الماضي لإجراء جراحة بعد تعرضه لقطع في وتر القدم، خلال مباراة الهلال أمام الشارقة الإماراتي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي وضعت مكافأة خاصة للاعبي الفريق إذا ما نجحوا في الفوز على الرائد في مباراة الجولة 29 من الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ماجد النفيعي رصدت مبلغًا يصل إلى 70 ألف ريال لكل لاعب إذا نجح الفريق في حصد النقاط الثلاث على حساب الرائد.

الفوز على الرائد يعني أن الأهلي لن يدخل في حسابات معقدة قبل الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وسيهرب من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.