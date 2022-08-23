تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022:

في مفاجأة من العيار الثقيل، طالب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي إدارة النادي بالتخلص من تسعة لاعبين دفعة واحدة.

المدرب البرتغالي صدم جماهير الاتحاد، بعد أن قرر إبعاد تسعة لاعبين عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب موقع "كووورة" السعودي، فإن نونو سانتو أبدى عدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين، وطالب إدارة الاتحاد إما بإعارتهم أو بيع عقودهم. (طالع التفاصيل)

كشف نادي الهلال بشكل رسمي عن هويته الجديد، بعد أن كان قد أعلن قبل أيام عن تغيير الشعار الخاص به لآخر جديد.

يأتي هذا في إطار رغبة النادي في توحيد الهوية في كافة الفرق الرياضية وهو ما حدث بالاتفاق مع شركة "S team" شريك قطاع الملابس".

وكانت تقارير قد أكدت أن الهلال تواصل مع عدة شركات عالمية للمساهمة في تصميم الشعار الجديد والهوية التي تم الإعلان عنها مساء يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

يواجه الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر أزمة تؤرقه بشدة قبل مواجهة الوحدة في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن جارسيا يفضل بين 3 خيارات لتعويض غياب الظهير الأيمن سلطان الغنام عن مواجهة الوحدة.

الصحيفة أوضحت أن جارسيا جرب خيارين خلال مباراة الرائد الودية، حين استخدم محمد آل فتيل في الشوط الأول، والظهير الأيسر الشاب ماجد قشيش خلال الشوط الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جارسيا يفكر في استخدما حمد آل منصور، الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، والذي يعد خيارًا رئيسيًا لتعويض غياب الغنام المصاب في العضلة الضامة.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم مبلغ يتجاوز 135.5 مليون ريال سعودي للأندية، كإجمالي الدعم ومكافآت مسابقات موسم 2021-22، في رقم قياسي غير مسبوق.

الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أنه تم تقديم مبلغ 35 مليون و250 ألف ريال كجوائز بناء على مراكز الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف البيان: "للمرة الأولى تم تقديم مبلغ 13 مليون و750 ألف ريال، كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى".

كما تم رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليون و964 ألف ريال، بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال.

كما حصل نادي الفيحاء على عشرة ملايين ريال بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين في الموسم الماضي.

أكدت صحيفة "المدينة" السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن نادي الاتحاد اقترب من الحصول على خدمات عبد الله الجدعاني حارس مرمى الهلال.

ومع عدم وجود فرصة لدى الجدعاني للمشاركة مع الهلال بشكل منتظم في ظل وجود عبد الله المعيوف ومحمد العويس، فإن الحارس يفكر في الرحيل ويعد الاتحاد هو الوجهة الأقرب له.

لم ينجح نادي الباطن في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ليصبح بذلك النادي الوحيد ضمن أندية الدوري السعودي للمحترفين الذي يفشل في ذلك.

وبعد أن حصلت أندية الوحدة والرائد والتعاون على شهادة الكفاءة المالية، بسداد جميع التزاماتها التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 31 مارس 2022، انضمت إلى 12 ناديًا من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين استخرجت شهادة الكفاءة في وقت سابق، هي: الاتحاد والهلال وضمك والفتح وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والخليج والشباب والاتفاق والنصر.

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن الباطن لن يتمكن من تسجيل عقد العراقي سعد ناطق، والكولومبي سيباستيان بيدروزا، وتتجه إدارة النادي السماوي إلى تسويق عقدي الثنائي إما بإعارتهما حتى فترة الانتقالات الشتوية، أو بيعهما إذا ما وصلت عروض مناسبة.

وحسب المصدر نفسه، فإن إدارة الباطن لم تتمكن من تسوية مبلغ سبعة ملايين ريال سعودي، وهو ما تسبب في عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل اللاعبين الجدد.