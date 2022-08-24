أخبار الدوري السعودي اليوم: راعٍ جديد للبطولة .. والأهلي يضم بديل السومة

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022:

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير اسم البطولة المحلية إلى "دوري روشن السعودي" وذلك بعد توقيع عقد الرعاية مع شركة "روشن المطور العقاري الوطني".

وتعد تلك الشركة من إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشملت الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي سيلتا فيجو انضمام مهاجم النادي الإسباني، سانتي مينا، إلى فريق الشباب السعودي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالي.

وانتقل مهاجم الفريق الإسباني إلى البطولة السعودية لمدة موسم، على أمل تحسين وضعية فريق الشباب الهجومية بالموسم القادم. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي أهلي جدة السعودي حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة الفريق المشاركة في الموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع بعض الأسماء الجديدة مثل الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، التونسي يوسف العبدلي، الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، إبراهيم الزبيدي، وزيد العنزي. (طالع التفاصيل)

بات النادي الأهلي المصري قاب قوسين أو أدنى من ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر السعودي لتدعيم صفوفه بغية العودة لمنصات التتويج.

وأفادت مصادر صحفية سعودية ومصرية بأن الجناح الأوزبكي سيصل قريبًا إلى القاهرة تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي وتوقيع عقود الانتقال إلى القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

يقترب النيجيري أنتوني نواكايمي لاعب نادي طرابزون سبور التركي من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

موقع "كووورة" السعودي نقل تقريرًا تركيًا يؤكد أن اللاعب في طريقه إلى السعودية للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقد مع أحد الأندية، دون الكشف عن هويته.

وارتبط نواكايمي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي الاتحاد، ويبدو الأمر مرجحًا في ظل رغبة نونو سانتو مدرب "العميد" في تعزيز صفوفه بصفقة هجومية قبل نهاية فترة الانتقالات.

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع الجامايكي لويس جرابان مهاجم فريق نوتنجهام فروست الإنجليزي، لتدعيم الفريق خلال منافسات موسم 2022-23 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

الصفقة جاءت بطلب من الأوروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الأهلي، من أجل تعويض رحيل النجم السوري عمر السومة إلى نادي العربي القطري على سبيل الإعارة.