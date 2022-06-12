أخبار الدوري السعودي اليوم: خربين يرفض النصر .. والاتحاد يرد على رحيل حجازي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 12 يونيو 2022:

أكد السوري عمر خربين مهاجم نادي الوحدة الإماراتي أنه يرفض بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وانتشر مقطع فيديو لنجم الهلال السابق عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أجاب خلاله عن سؤال يتعلق بإمكانية انتقاله إلى النصر.

وقال خربين: "النصر نادٍ كبير، ولكن من الصعب الانتقال إليه، من المستحيل أن ألعب له، هو ليس بحاجة لي، لأنه يملك لاعبين نجوم وكبار".

وأضاف عن احتمالية عودته إلى الزعيم: "شرف لي العودة إلى الهلال، ودون أي مقابل، هذا النادي غالٍ على قلبي، وأتمنى له التوفيق دائمًا".

أكدت صحيفة "الرياضية" أن نادي الوحدة توصل إلى اتفاق مع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب نادي الشباب، لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكشف المصدر نفسه أن المدرب الروماني سيشرف على مباراتي الشباب في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يبدأ خطة إعداد "فرسان مكة" للموسم الجديد.

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي النصر قرر البحث عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني ميجيل روسو الذي ينتهي عقده مع "العالمي" بنهاية الموسم الحالي.

وحسب الصحيفة، فإن النصر وضع ثلاثة مدربين في القائمة المختصرة التي بدأ معها المفاوضات بالفعل.

وأكد المصدر نفسه أن إدارة النصر تضع البرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما السابق على رأس خياراتها لتدريب الفريق.

وتحسبًا لفشل المفاوضات مع فونسيكا، فإن إدارة النصر قد دخلت في مفاوضات مع لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، ورودي جارسيا مدرب روما السابق.

أكدت صحيفة "الرياضية أن إدارة نادي الهلال قررت عدم تمديد إعارة الأرجنتيني لوسيانو فييتو، المعار من نادي الشباب حتى نهاية الموسم.

وحسب المصدر ذاته، فإن اللاعب سيعود إلى الانتظام في تدريبات الهلال بداية من معسكر التحضير لمنافسات موسم 2022-23.

ومن المقرر أن يدرس الهلال كافة العروض التي ستقدم إلى اللاعب الأرجنتيني من أجل شراء ما تبقى من عقده.

يذكر أن عقد فييتو مع الهلال يمتد حتى صيف 2023، ويتقاضى أربع ملايين يورو سنويًا من "الزعيم".

نجح نادي الوحدة في التعاقد مع حارس المرمى المغربي منير المحمدي، ليصبح الصفقة الأولى للفريق بعد صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعاقد الوحدة مع الحارس المغربي صاحب الثلاثة وثلاثين عامًا حتى عام 2024.

وخاض المحمدي منافسات الموسم الماضي مع نادي هاتاي سبور التركي، الذي لعب معه 35 مباراة.

حسب موقع "كووورة" السعودي، فإن نادي الاتحاد نفى بشكل قاطع كل ما تردد عن عودة مدافعه أحمد حجازي إلى صفوف فريقه السابق، الأهلي المصري.

وأكد المصدر أن تلك الأخبار غير صحيحة، وأن حجازي مستمر مع الاتحاد حتى نهاية عقده، وأنه ركيزة أساسية في صفوف "العميد".