أخبار الدوري السعودي اليوم: تفاصيل عقد المولد مع الشباب .. وصفقة جديدة للنصر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022:

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا في وقت متأخر من مساء الأحد تعاقده مع فهد المولد نجم الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه السابق وعدم تجديده.

وأوضح النادي العاصمي أن المولد وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات قادمة وقد كشفت مصادر صحفية عن التفاصيل المالية لهذا العقد.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن المولد وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية وصلت إلى 15 مليون ريال سعودي، حيث سيتقاضى سنويًا 5 ملايين ريال. (طالع التفاصيل)

تعاقد نادي أبها مع الإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب نادي جنوى الإيطالي، والذي كان معارًا في الموسم الماضي إلى إنتر.

الحساب الرسمي لنادي أبها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أكد أن النادي تعاقد مع كايسيدو لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

أعلن نادي الطائي السعودي رسميًا تعاقده مع مختار علي نجم وسط النصر لموسم واحد بالإعارة، وذلك بعد أشهر قليلة من تجديد عقد اللاعب مع "العالمي".

الطائي أعلن رسميًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين استعارة علي حتى نهاية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، وقد نشر مقطع فيديو للاعب أبدى خلاله سعادته بتلك الخطوة. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الاتحاد رسميًا عن حصوله على خدمات حارس المرمى عبد الله الجدعاني قادمًا من نادي الهلال في صفقة انتقال حر.

الاتحاد أكد أن الجدعاني وقع عقدًا لحماية مرمى "العميد" بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2025.

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف مهند الشنقيطي مدافع نادي الاتحاد، وفرض عقوبة على "العميد".

جاء ذلك بعد اعتذار الشنقيطي عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي السعودي في بطولة آسيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مايو الماضي.

الاتحاد خاطب اتحاد كرة القدم السعودي موضحًا أن اللاعب تعرض لإصابة ولا يستطيع الانضمام للأخضر الأولمبي، إذ يحتاج للراحة التامة ولا يستطيع اللعب، لكنه لم يُرسل أي تقارير طبية تؤكد حديثه.

وقررت اللجنة إيقاف الشنقيطي لمدة شهرين بداية من تاريخ صدور القرار.

وأوضحت اللجنة في حيثيات القرار أن الشنقيطي لم يلتزم بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي السعودي فور طلب الاتحاد السعودي ذلك، مشيرة إلى أن ناديه أرسل خطابًا للاتحاد يُفيد بتعرضه للإصابة وحاجته للراحة.

كما عاقبت اللجنة نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي. (طالع التفاصيل)

اقترب نادي النصر من حسم التعاقد مع الإسباني ألفارو جونزاليس خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع "كووورة" السعودي، فإن التعاقد مع لاعب مارسيليا السابق سيمثل نهاية تحركات النصر في فترة الانتقالات الصيفية.

وأبرم النصر أربع صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الإيفواري جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو، والجناح السعودي عبد الرحمن غريب.

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