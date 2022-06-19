أخبار الدوري السعودي اليوم: تحرك لضم مارسيلو .. وأنباء سارة في الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 19 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "elconfidencial" الإسبانية أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد السابق يمتلك عددًا من العروض من أندية مختلفة.

الصحيفة أكدت أن مارسيلو متحمس للاستمرار في الملاعب، ويملك بالفعل عروضًا من إسبانيا، إلى جانب عروض وصلت له من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية.

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن هوية الأندية التي تسعى إلى التعاقد مع مارسيلو في الوقت الحالي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أعلن نادي العدالة عن تعاقده مع الكولومبي رينالدو لينيس، لقيادة خط هجوم الفريق في منافسات موسم 2022-23.

ويعد لينيس الصفقة الأولى التي يبرمها نادي العدالة بعد صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها لينيس تجربة عربية، بعد أن لعب مع بانفيلد الأرجنتيني، ويونيفيرسيداد التشيلي، وكانت آخر محطاته في الدوري اليوناني مع فريق لونيكوس.

شهدت تدريبات نادي الهلال يوم الأحد أخبارًا سارة لجماهير "الزعيم"، بعد عودة سلمان الفرج ومحمد البريك وجانج هيون سو إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتاج إلى كافة لاعبيه في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وعاد الهلال إلى التدريبات بعد أن منحهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق راحة لمدة 24 ساعة، بعد الفوز وديًا على الشباب.

حسب موقع "كووورة" السعودي، فقد شهدت مفاوضات النيجيري جون إيبوكا مهاجم نادي إنبي المصري إلى الدوري السعودي تطورات جديدة خلال الساعات الماضية.

وحسب التقرير، فإن أحد المصادر المقربة من اللاعب، فإن إنبي يطلب الحصول على مليوني دولار أمريكي مقابل السماح برحيل نجمه النيجيري.

فيما يطلب إيبوكا الحصول على قيمة الموسم الأول في عقده مقدمًا، والتي تصل إلى 500 ألف دولار.

ولم يكشف التقرير عن النادي السعودي المهتم بالحصول على خدمات إيبوكا، إلا أنه أشار إلى أن هناك أندية مصرية مهتمة بضم النيجيري، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي أبها يدرس العروض التي قُدمت إلى التونسي سعد بقير قائد الفريق، تمهيدًا لبيعه.

وتلقى أبها عروضًا من ناديين إماراتيين ونادٍ قطري من أجل الحصول على خدمات بقير.

وحسب التقرير فإن أبها لا يمانع انتقال اللاعب إذا ما حصل على عرض يتناسب مع ما يقدمه بقير مع الفريق، خاصة وأن عقده يمتد حتى 2025.

حقق منتخب السعودية للشباب لقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب أوزبكستان صاحب الضيافة بهدفين دون رد.

وبذلك يتوج المنتخب السعودي بالبطولة لأول مرة في تاريخه، بعد أن حل وصيفًا مرتين خلال نسختي 2013 و 2020 أمام العراق وكوريا الجنوبية بالترتيب. (طالع لمزيد من التفاصيل)