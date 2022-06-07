أخبار الدوري السعودي اليوم: بيراميدز يرد على ضم حجازي .. والأهلي يُحرم من القيد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

أوضح اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز حقيقة الأخبار التي تحدثت عن سعي ناديه للتعاقد مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي.

بيراميدز يتواجد في جدة حاليًا، حيث خاض أمس مباراة ودية ضد الاتحاد فاز بها بهدف نظيف سجله مدافعه أسامة جلال، وذلك في إطار استعداد الفريقين لاستئناف الدوري المحلي في مصر والسعودية.

جونياس وخلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" أكد أن جميع اللاعبين المميزين أصحاب الجودة العالية مرحب بهم في فريقه، لكنه شدد على عدم طلبه التعاقد مع حجازي تحديدًا. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "الرياضية أن عقد عبد المحسن فلاتة مدافع نادي الاتحاد اقترب من نهايته، ولم يتم فتح ملف استمراره مع "العميد" من عدمه حتى الآن.

وينتهي عقد فلاتة مع الاتحاد في منتصف يوليو المقبل، وسيقوم الجهاز الفني للعميد بتقييم مستواه الفني في نهاية الموسم، وهو ما سيحدد استمراره أو رحيله.

وانضم فلاتة إلى الاتحاد في صيف 2019، قادمًا من نادي القادسية، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي القادسية اقترب من التعاقد مع سورو مادو مهاجم نادي الخليج.

مادو، لاعب ساحل العاج، تمكن من الحصول على لقب هداف دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد أن سجل 16 هدفًا في 37 مباراة.

تلقى الأهلي خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بالحكم لصالح ألفيس ساريتش لاعب "الراقي" السابق، بواسطة غرفة فض المنازعات.

الخطاب شدد على أن الأهلي مطالب بسداد غرامة تقدم بحوالي 2.5 مليون يورو، وإيقاف النادي عن القيد حتى تسديد المبلغ كاملًا.

ساريتش كان قد انضم للأهلي عام 2018 لكنه لم يُقدم الأداء المأمول ورحل عن الفريق مطلع الموسم الجاري بفسخ عقده بالتراضي، وتضمنت التسوية منحه تعويضًا ماليًا على 6 دفعات محددة التواريخ.

ومع عدم التزام الأهلي بسداد الدفعات في التواريخ المحددة، قرر اللاعب اللجوء إلى "فيفا"، وحصل على حكم لصالحه بالفعل. (طالع لمزيد من التفاصيل)