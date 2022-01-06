أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يجدد عقد كنو والمالكي يرحل عن الاتحاد

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 7 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 7 يناير 2022:

الهلال يجدد عقد محمد كنو رسميًا

عبد الإله المالكي يرحل عن الاتحاد ويتفق مع الهلال

أحمد عسيري ينضم لصفوف الفيصلي رسميًا

أبها يقترب من التعاقد مع الطيب مزياني

النصر يستعد للإعلان عن صفقة روديجيز

الهلال يجدد عقد محمد كنو رسميًا

أعلن نادي الهلال رسميًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، تجديد عقد محمد كنو؛ لاعب وسط الفريق، بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-25.

وارتبط كنو بالرحيل عن صفوف الزعيم بعد نهاية عقده، وسط اهتمام من نادي النصر، قبل أن يعلن الهلال تجديد عقد اللاعب بشكل رسمي.

عبد الإله المالكي يرحل عن الاتحاد ويتفق مع الهلال

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن عبد الإله المالكي وقع عقدًا مع نادي الهلال يبدأ الموسم القادم عقب نهاية عقده مع ناديه الحالي "الاتحاد"، مشيرًا إلى أن الأمور انتهت تمامًا بين الطرفين.

الصرامي وخلال تصريحاته في قناة 24 الرياضية السعودية كشف كواليس توقيع المالكي لعقود انضمامه للهلال، مشيرًا إلى أن الأمر حدث في مدينة الطائف السعودية.

أحمد عسيري ينضم لصفوف الفيصلي رسميًا

أعلن نادي الفيصلي بشكل رسمي، مساء اليوم الجمعة تعاقده مع أحمد عسيري لاعب التعاون السابق، بعقد يمتد إلى عام ونصف.

وكان التعاون قد فسخ عقده بالتراضي مع عسيري قبل أيام، ووقع معه مخالصة مالية، لينضم اللاعب صاحب الـ 30 عامًا لصفوف الفيصلي ويبدأ رحلته الجديدة معه خلال الفترة القادمة.

أبها يقترب من التعاقد مع الطيب مزياني

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي أبها، من التعاقد مع الطيب المزياني، لاعب النجم الساحلي التونسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن إدارة أبها تريد التعاقد مع المزياني حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد موسمًا آخر.

النصر يستعد للإعلان عن صفقة روديجيز

كشفت تقارير صحفية، عن وصول جوناثان رودريجيز، إلى الرياض مساء اليوم الجمعة من أجل توقيع عقود انضمامه لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب صاحب الـ 28 عامًا، إلى العالمي مقابل 6 مليون دولار.