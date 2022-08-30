أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يضم جونزاليس .. ومركز التحكيم يصدم الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

أعلن نادي النصر رسميًا عن إتمام التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر.

الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أعلن عن الصفقة بكتابة: "ألفارو جونزاليس هنا".

وتوصل النصر إلى اتفاق مع المدافع الإسباني للانضمام إلى "العالمي" لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

أعلن نادي الفيحاء السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، انتقال ظهيره الأيسر أحمد بامسعود إلى صفوف نادي الاتحاد، بدايةً من الميركاتو الصيفي الجاري.

النادي الجداوي نجح في شراء عقد اللاعب مع البرتقالي، والذي كان يتبقى به موسم وحيد، إذ كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

حسم النادي الأهلي نهائيًا موقفه من العروض المقدمة للاعب وسطه علي الأسمري، والذي يرتبط بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي عقدت اجتماعًا مع وكيل أعمال الأسمري أبلغته خلالها برفضها كافة العروض المقدمة لموكله وتمسكها باستمراره مع الفريق في الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي الأنباء التي تحدثت عن تواجده في مدينة برشلونة من أجل التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم "البلوجرانا".

الصحفي المختص بأخبار برشلونة، جيرارد روميرو، أكد توجه رئيس نادي النصر إلى المدينة الإسبانية لقيادة المفاوضات مع إدارة برشلونة للتعاقد مع بيانيتش.

وكتب آل معمر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "صحيت من النوم وحصلت في جوالي على 324 رسالة، أقسم بالله لست في برشلونة وأقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش".

أكد موقع "كووورة" السعودي أن الطبيب المعالج لجناح نادي الاتحاد عبد العزيز البيشي استقر على إجراء العملية الجراحية في ركبة اللاعب اليوم الثلاثاء.

وتجددت آلام الركبة لدى البيشي أثناء تنفيذ البرنامج العلاجي، بعد عملية تنظيف الركبة التي خضع لها قبل انطلاق الموسم الحالي.

واستقر الطبيب الإسباني الذي توجه البيشي لعرض الإصابة عليه على إجراء العملية الجراحية.

من المتوقع أن يحتاج اللاعب شهرًا قبل العودة للتدريبات، يقضيه بين برنامج علاجي وآخر تأهيلي.

أسدل الستار أخيرًا على قضية محمد كنو التي أثارت جدلًا واسعًا منذ فتح ملفها في يناير الماضي، حيث أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف الذي تقدم به ناديا الهلال والنصر ضد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حساب النصر الرسمي على موقع "تويتر" أكد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي يتضمن قراراته بشأن قضية كنو.

وأشار الخطاب إلى أن القرارات الصادرة بالإجماع من هيئة التحكيم تتضمن المصادقة على قرارات غرفة فض المنازعات بإيقاف لاعب الوسط السعودي 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي تسجيل بجانب إلزام النادي واللاعب متضامنين أو منفردين بتسديد غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر. (طالع التفاصيل)

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