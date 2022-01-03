أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر لخطف مدافع الاتحاد .. والهلال يحاول ضم أوباميانج

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 3 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 3 يناير 2022:

وفقًا للصحفي الشهير "نيكولا سيتشيرا" فإن الهلال قدم عرضًا مغريًا للجابوني بيير إيميريك أوباميانج؛ مهاجم آرسنال الإنجليزي، لمدة ثلاث سنوات، مستغلًا علاقته المتوترة مع ميكيل أرتيتا؛ المدير الفني للجانرز.

لكن سيتشيرا أشار إلى أن البقاء في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى هو الخيار الأول لأوباميانج.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي؛ المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، لديه رغبة هو الآخر في الظفر بخدمات المهاجم الجابوني.

لمزيد من التفاصيل: الهلال أمام صندوق الاستثمار السعودي .. من ينتصر في صراع أوباميانج؟

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر تستهدف التعاقد مع زياد الصحفي، مدافع نادي الاتحاد. خاصة بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع "العميد"، مع بداية الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة مسلي آل معمر ترغب في التعاقد مع زياد الصحفي، حتى تتمكن من الاستغناء عن المدافع الأرجنتيني فونيس موري. والاستفادة من خانة اللاعب الأجنبي في مركز الظهير الأيسر أو حراسة المرمى.

وعلى صعيد متصل، بدأت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي المفاوضات مع الصحفي من أجل تمديد عقده مع النمور. حيث ترغب في المحافظة على نجوم الفريق، في ظل منافسة العميد على لقب الدوري.

يفكر نادي كروز أزول المكسيكي، في تقديم عرض رسمي إلى نادي الهلال من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، على أن نادي الهلال يدرس التخلص من خدمات لوسيانو فييتو، بعد عدم انسجامه مع الزعيم، وعدم تقديمه للمستوى المنتظر منه.

وأشار الموقع الرسمي لقناة "TUDN" المكسكية، إلى أن لوسيانو فييتو هو أحدث الأسماء الجديدة في ساحة كروز أزول، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

قام نادي التعاون بتقديم لاعبه الجديد، الإسباني ألفارو ميدران، لجماهير النادي خلال مؤتمر صحفي، بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه في صفقة انتقال حر، مدتها موسم ونصف الموسم، في فترة التعاقدات الشتوية الجارية.

واستعرض اللاعب، عقب حديثه في المؤتمر الصحفي، شعار التعاون وقميص الفريق، حيث حصل على الرقم 9.

بعد أن التزم وكيل محمد كنو لاعب الهلال الصمت خلال الساعات الماضية، خرج إبراهيم العيدروس؛ المدير التنفيذي في شركة "سبورت يارد الرياضية"، التي تدير أعمال اللاعب، لتوضيح الموقف.

وقال العيدروس، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "كنو دخل الفترة الحرة أول أمس السبت، وأصبح حر التوقيع لأي نادٍ داخل المملكة أو خارجها".

وأضاف: "وكيل كنو حريص على مصلحة اللاعب قبل أي شيء آخر، وسينظر للعرض الأفضل في الوقت المناسب، والذي يوازي إمكاناته وما قدمه في الفترة الماضية". (طالع لمزيد من التفاصيل)