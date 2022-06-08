تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022:

أكدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التابعة لوزارة الرياضة السعودية، أن نادي الأهلي هو الأكثر التزامًا بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليه بين أندية الدوري السعودي.

وبلغت قيمة الالتزامات المالية على أندية الدوري السعودي للمحترفين قرابة 277 مليون ريال سعودي، لتنخفض التزامات الأندية بنسبة 51.46%.

يفكر نادي التعاون جديًا في دراسة ملف لاعبيه الأجانب بنهاية منافسات موسم 2021-22، وذلك إذا ما نجح في الهروب من صراع الهبوط.

واستقرت إدارة التعاون مؤخرًا على الاستغناء عن خدمات زي لويس، مهاجم الرأس الأخضر، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

الاستغناء عن زي لويس يأتي لأسباب فنية بحتة، رغم أنه انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي.

أتقدمت إدارة نادي الشباب بشكوى إلى لجنة الاحتراف ضد نادي الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي.

ويأتي ذلك حسب تصريحات خالد البلطان رئيس الشباب لأن الاتحاد تفاوض مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة في عقده مع "الليوث".

ويؤكد البلطان أنه يملك شهودًا وأدلة على قيام الاتحاد بالتفاوض مع شراحيلي بشكل غير قانوني، ومن بين الأدلة تصريحات لوكيل اللاعب نفسه.

أكد نادي النصر أن المبلغ المتبقي عليه للحصول على شهادة الكفاءة المالية يصل إلى 27 مليون ريال، وليس 36 مليونًا كما جاء في بيان لجنة الكفاءة المالية.

وليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال في نادي النصر أكد ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأعاد حساب النادي تغريدها.

وكتب المهيدب: "من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح أن المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم 3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022، و5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي".

وتابع: "وسيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك".