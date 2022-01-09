أخبار الدوري السعودي اليوم: العويس هلاليًا .. والنصر يتحرك لضم حارس نابولي

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 9 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 6 يناير 2022:

واصل الهلال ضرباته القوية في سوق انتقالات اللاعبين المحليين وأعلن فجر اليوم الأحد تعاقده رسميًا مع محمد العويس حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال حر.

العويس دخل الفترة الحرة من تعاقده مع ناديه الجداوي في بداية يناير الجاري، وقد حاولت الإدارة الأهلاوية الحفاظ عليه وتجديد عقده لسنوات قادمة لكنه اختار خوض تحدٍ جديد مع بطل آسيا. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أمنحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، فرصة أخيرة من أجل حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يتفاوض مع إدواردو منذ بداية فترة الانتقالات الحالية، بهدف التعاقد معه لتدعيم صفوف الراقي، استعدادًا لما تبقى من الموسم الحالي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

حصل نادي الطائي على خدمات جمال باجندوح لاعب نادي الشباب في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن الطائي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باجندوح سيحصل على 150 ألف ريال شهريًا خلال فترة الإعارة إلى الطائي.

أعلن نادي الحزم تمديد عقد عبد الرحمن الدخيل، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق حتى 2025.

وكانت إدارة النادي تلقت توصيات من الروماني جالكا، مدرب الفريق، يطالب الإدارة بسرعة تجديد عقد المدافع السعودي مع الفريق.

كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عن تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

الإعلام النصراوي أكد في الأسابيع الأخيرة أن اتجاه الإدارة للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، وقد أكد جاليتي، الذي يعمل في قناة سبورت إيتاليا، أن النادي قدم عرضه بالفعل لحارس المرمى الكولومبي لكن دون الكشف عن تفاصيله المالية. (طالع لمزيد من التفاصيل)