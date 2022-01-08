أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي يستعجل إدواردو وباجندوح إلى الطائي

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 8 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 8 يناير 2022:

الطائي يتعاقد مع باجندوح رسميًا

الأهلي يستعجل كارلوس إدواردو

جوهرة جريميو قريب من الانضمام إلى الدوري السعودي

التعاون يقترب من التعاقد مع نجم الزمالك

عرض أرجنتيني لضم فيتو من الهلال

الطائي يتعاقد مع باجندوح رسميًا

أعلن نادي الطائي، في بيان رسمي مساء اليوم السبت تعاقده، مع جمال باجندوح لاعب الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

وسينضم باجندوح للطائي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وبحسب التقارير الصحفية فإن اللاعب سيحصل مع الطائي على 150 ألف ريال.

الأهلي يستعجل كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي، استعجلت كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي دبي، من أجل تحديد موقفه من الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى قلعة الكؤوس، وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الأهلي أمهلت اللاعب 48 ساعة لتوقيع مخالصة مالية مع ناديه للانضمام إلى الراقي في فترة الانتقالات الحالية.

جوهرة جريميو قريب من الانضمام إلى الدوري السعودي

وكشف وكيل أعمال اللاعبين فهد سارح، عن دخول ألدمير فيريرا، نجم جريميو البرازيلي، على رادار أندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب فهد سارح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نادي عاصمي داخل في فيريرا جوهرة جريميو صاحب الـ24 سنة، مقدمين للنادي 6 مليون، واللاعب 2.5 مليون، عشان يجي للمغرورة الرياض".

التعاون يقترب من التعاقد مع نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي التعاون، من التعاقد مع أحد نجوم الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" يتواجد وفد من الفريق السعودي حاليًا في مصر، للتفاوض من أجل شراء مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الحالية مقابل 300 ألف دولار.

عرض أرجنتيني لضم فيتو من الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن وجود عرضًا أرجنتينيًا للتعاقد مع لوسيانو فيتو، لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الكأس"، فالهلال اقترب من التوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية الأرجنتينية للتعاقد مع فيتو خلال الفترة المقبلة.