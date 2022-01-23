أخبار الدوري السعودي اليوم: الاتحاد يفاوض نجم الزمالك .. والهلال يترك جارديم

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 23 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 23 يناير 2022:

أكدت صحيفة "UOL" البرازيلية، على أن المفاوضات بين الهلال وفلامنجو مستمرة بشأن اللاعب ميشايل ريتشارد ديلجادو، وقد يتم حسمها خلال وقت قريب.

ولكن هناك أمرًا قد يجعل الصفقة مهددة، وهو أن اللاعب البرازيلي كان قد وافق على الانتقال للهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي حالة عدم حسم الهلال صفقة ميشايل خلال الساعات القليلة القادمة، سيتم إرسال قائمة الفريق المشاركة بمونديال الأندية، بدون اللاعب، ومن ثم قد يتراجع عن موقفه باللعب للهلال. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "عكاظ" عن وجود رغبة داخل نادي الاتحاد، لفتح خط المفاوضات مع عدد من اللاعبين في مركز المحور، من أجل ضم لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض كريم الأحمدي.

وأضافت الصحيفة أن أبرز اللاعبين الموجودين في أهداف الاتحاد، هو المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة العميد.

وفي حالة تأكد رحيل الأحمدي بشكل نهائي عن الفريق، سيتم فتح باب المفاوضات مع طارق حامد لضمه. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أحد جماهير نادي الهلال، استفسر من الإعلامي سيف السيف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حقيقة مفاوضات "الزعيم" للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، وهو ما رد عليه السيف بالنفي.

وسأل أحد المتابعين السيف قائلًا: "أبو عبد العزيز هل الهلال يفاوض يوسف بلايلي؟"، ليرد عليه السيف قائلًا: "غير صحيح أن الهلال يفاوض بلايلي".

أعلن الاتفاق عبر موقعه الرسمي توقيع عقد مع أمين يونس لاعب نابولي ومنتخب ألمانيا اليوم الأحد، بعد أيام من فسخ عقد إعارته إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني.

الاتفاق تعاقد مع صاحب الـ28 عامًا بعقد يمتد حتى صيف 2024 في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن التوقيع تم اليوم الأحد في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن هناك أنباء قوية من داخل نادي الهلال، تشير بأن هناك نية داخل إدارة النادي بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم.

قرار إدارة الهلال يأتي خلال الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال شهر فبراير القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشفت الصحيفة عن أن بديل جارديم في نادي الهلال، لن يخرج عن 3 مدربين، وهم البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق، والأرجنتيني رامون دياز، والروماني رازفان لوشيسكو مدربا الهلال السابقان.