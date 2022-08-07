أخبار الدوري السعودي اليوم: الاتحاد يضم نجم ليدز .. وأزمة أبو جبل عرض مستمر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

ناديان سعوديان يتنافسان على خدمات رونالدومع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 7 أغسطس 2022:

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، عن التعاقد مع البرتغالي-الأنجولي هيلدر كوستا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، لينضم لصفوف العميد بداية من الموسم القادم 2022-2023.

نشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو ترحيبي بالجناح الأنجولي هيلدر كوستا، ليتم الإعلان خلاله عن التعاقد معه.

كوستا وجه رسالة خلال الفيديو المنشور، قال فيها: "لكرة القدم أهمية كبيرة في العالم إنها مثل الهواء، لقد عشنا منذ قديم الأزل ونحن كلاعبين كرة القدم، نبحث دائمًا عن من يشاركنا هذا الشغف". (طالع التفاصيل)

أكد موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر طلب من إدارة "العالمي" التعاقد مع الصربي آدم لياييتش.

ولم ينضم لياييتش إلى أي نادٍ منذ انتهاء عقده مع بشكتاش التركي في نهاية الموسم الماضي.

الموقع الإيطالي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن النصر يتحرك بسرعة من أجل تأمين خدمات النجم الصربي صاحب الثلاثين عامًا. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي أبها رسميًا عن فسخ التعاقد مع الحارس السويسري نوام باومان بالتراضي بين الطرفين، بعد أيام قليلة من توقيع العقد بين الطرفين.

نادي أبها، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن الإدارة اتفقت مع الحارس السويسري على فسخ العقد بالتراضي بسبب ظروف خاصة يمر بها اللاعب ستمنعه من الاستمرار مع الفريق.

بعد تأكد غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد عن الفريق لمدة قد تصل إلى 15 بسبب الإيقاف، فقد بدأ "العميد" تحركاته لتعويض غياب نجمه.

صحيفة "المدينة" السعودية أكدت أن البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد بدأ بالفعل البحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال النصف الأول من الموسم.

وحسب التقرير، فإن إدارة الاتحاد تبحث عن مهاجم محلي بمواصفات خاصة، ليلعب بجوار هارون كمارا في هجوم الفريق خلال الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي الشباب تمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي معه نادي العربي القطري لشراء عقد المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا.

بوبيندزا، صاحب الستة والعشرين عامًا، انضم إلى صفوف العربي القطري في صيف 2021 قادمًا من هاتاي سبور التركي، ووقع عقدًا حتى يونيو 2024.

ومع حسم الشباب لهذه الصفقة، فإن "الليوث" يواصل سلسلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بلاعبين من طراز رفيع، من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

يتواصل الشد والجذب بين نادي النصر وحارس المرمى المصري محمد أبو جبل، في ظل الأزمة التي نشبت بين الطرفين مؤخرًا.

واتفق النصر وأبو جبل مؤخرًا على انضمام الحارس المصري إلى صفوف "العالمي" بداية من موسم 2022-23، ووقع اللاعب بالفعل عقود انضمامه إلى الفريق قبل تراجع النصر عن الصفقة.

وهدد أبو جبل باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على كافة المبالغ المنصوص عليها في العقد بين الطرفين في حالة عدم إتمام الاتفاق.

ومن جانبه، أصدر نادي النصر بيانًا للرد على أبو جبل، مؤكدًا أن اللاعب خدع إدارة النصر بشأن موعد نهاية عقده مع نادي الزمالك، مهددًا باللجوء إلى "فيفا".

النصر في بيانه شدد على أن أبو جبل ووكيله خدعا النادي، بعد التأكيد على أن عقده مع الزمالك ينتهي في 30 يونيو 2022، إلا أن النادي صُدم بأن عقده ينتهي بنهاية أغسطس بعد التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)