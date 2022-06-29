تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022:

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد نادي الشباب لمدة أربع مباريات بعد طرده أمام الأهلي.

وتعرض بانيجا للطرد خلال مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة من منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي، وقام بإشارات مهينة تجاه الحكم المساعد.

ولم تكتف لجنة الانضباط بالإيقاف، حيث فرضت غرامة قدرها 40 ألف ريال على النجم الأرجنتيني.

كما قررت اللجنة إيقاف أندرسون تاليسكا لاعب النصر لمدة مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الفتح، مع غرامة قدرها 20 ألف ريال.

كما ألزمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد بدفع غرامة بقيمة 32812 ريالًا، لقيام جماهيره بإلقاء زجاجات المياه على أرض الملعب خلال مواجهة الباطن.

أعلن نادي التعاون رسميًا عن تعاقده مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن توصل "السكري" لاتفاق مع شاموسكا ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

وتعد هذه التجربة الرابعة للمدرب البرازيلي في الدوري السعودي، بعد العمل مع الفيصلي والهلال والشباب.

حسب موقع "كووورة" السعودية، فقد تمكن نادي النصر من التعاقد مع جيسلان كونان لاعب ساحل العاج، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ستاد ريمس الفرنسي.

وحسب التقرير، فإن كونان سيوقع عقدًا لمدة موسمين، على أن يتقاضى ثلاثة ملايين يورو في الموسم الواحد.

وتمكن النصر من الفوز بتوقيع كونان بعد منافسة مع نادي ليون الفرنسي، الذي حاول هو الآخر الظفر بخدمات اللاعب.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال، قدمت عرضًا للمهاجم الإيطالي جواو بيدرو لاعب كالياري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد موقع "Sportal" الإيطالي، على أن جواو بيدرو تلقى عرضًا من نادي الهلال خلال الساعات الماضية، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع أن جواو بيدرو يريد الرحيل عن كالياري بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وجه البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ صانع ألعاب نادي الهلال، رسالة تحدي كبيرة لأحد مشجعي الزعيم، بعد انتهاء موسم 2021-2022 بتتويج الفريق ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نشر بيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها أرقامه، معبرًا عن فخره بما قدمه مع الزعيم خلال الموسم الماضي.

أحد مشجعي الهلال قام بالرد على أرقام بيريرا قائلًا: "لاعب سيئ ننتظر مغادرتك، كلنا نعرف أنك لا تريد الهلال وجمهور الهلال لا يريدك، عندما خرجت من الفريق أصبحنا أقوى وحققنا الدوري بدونك".

ماتيوس بيريرا قام بتوجيه ردًا به تحدٍ للمشجع الهلال، حيث أكد له على أنه الموسم القادم سيقوم بتقديم مستوى مميز للغاية.

ورد بيريرا على المشجع قائلًا: "أراك الموسم القادم". (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "عكاظ" أن محامي فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، يعمل على تجهيز ملف متكامل للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة المنشطات بإيقافه لمدة 18 شهرًا.

الملف الذي سيقدمه محامي اللاعب، يتضمن المدفوعات التي تؤكد سلامة موقف المولد، من تناول المادة المحظورة التي تم إيقافه على ضوئها، رغم التقرير الطبي الذي يؤكد أن المادة عبارة عن دواء صرف له من قبل الطبيب المعالج لحالته الصحية.

وأوضحت المصادر أن محامي اللاعب ولجنة المنشطات، يسعيان لاختيار محكمين لكل منهما، من أجل إعادة النظر في قرار إيقافه أمام مركز التحكيم الرياضي.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد قررت في 16 مايو الماضي، إيقاف فهد المولد نجم الاتحاد، لمدة عام ونصف بسبب تناوله مادة محظورة.