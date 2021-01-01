سوق الانتقالات السعودي: الصفقات المحتلمة والراحلون عن الأهلي في شتاء 2021

تعرف على أخبار الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ما هي التعاقدات المحتملة ومن هم الراحلون عن الأهلي في الميركاتو؟ وأكثر من ذلك..

يعد الأهلي أحد أعلام الكرة السعودية على مر التاريخ، فهو أحد أنجح الأندية في الدوري السعودي والقطب الثاني للعاصمة الثانية للمملكة جدة.

يمتلك الراقي طوال تاريخه زمرة من اللاعبين الرائعين سواءً كانوا مواطنين أو أجانب، ولعل النجم الأبرز له في السنوات الأخيرة هو السوري عمر السومة، الذي كسر العديد من الأرقام القياسية مع قلعة الكؤوس وشبهه الكثيرون بكريستيانو رونالدو في طريقة تسجيله للأهداف.

عادةً ما يضم الأهلي لاعبين مميزين في سوق الانتقالات في جميع المراكز، لكن ما يعيبه في الفترة الأخيرة هو كثرة رحيل اللاعبين وعدم الاستقرار في التشكيل لأكثر من موسم، بل لأكثر من عدة أشهر.

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سيدخل النادي الأهلي سوق الانتقالات الشتوية 2021 وأمامه مجموعة من المشاكل التي يجب عليه حلها، سواءً من نجوم قريبون من الرحيل ودخولهم في الفترة الحرة، أو في الأزمة المالية التي قد تلاحقه حاله جميع أندية المملكة، بل جميع أندية العالم.

لكن هذا لا يعني أن الراقي لن يتحرك لضم أي لاعب في ميركاتو الشتاء، ب هناك مجموعة تعاقدات محتملة للفريق نستعرضها لكن في الأسطر التالية، بجانب الراحلون المحتملون مع فتح نافذة سوق الانتقالات.

محدث - أخبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2021

ما هي التعاقدات المحتملة للأهلي السعودي في سوق الانتقالات؟

عدد من الأسماء ليست بالكثيرة على قائمة تعاقدات الأهلي السعودي المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

محمود حمدي الونش - الزمالك

في الأيام الأخيرة، خرجت أخبار تشير إلى أن الأهلي قام بالتواصل مع نادي الزمالك من أجل ضم مدافعه محمود حمدي الونش، والذي قدم أداء رائع الموسم الماضي مع القلعة البيضاء، وكانت بصمته واضحة في وصول الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد وكيل اللاعب وصول عرضًا للزمالك بالفعل من الأهلي السعودي ، والذي طلب استعارته حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، لكن حتى الآن لم يصل الرد الرسمي من الفارس الأبيض.

مد الله العليان - الهلال

مشاكل الراقي الدفاعية هذا الموسم دفعته للتوجه إلى منافسه في الأول في الدوري السعودي ، فبحسب مصادر جول، تقدم النادي الأهلي بعرض لنادي الهلال من أجل ضم مد الله العليان .

وبحسب المصدر، فإن العرض المقدم هو الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية 2021 حتى نهاية الموسم، مع وجود بند في العقد يسمح لقلعة اكؤوس بشراء اللاعب نهائيًا مع نهاية الموسم.

سعد الناطق - الشرطة العراقي

بحث الأهلي السعودي عن مدافع لضمه في سوق الانتقالات الشتوية 2021 لا يتوقف، وهذه المرة امتد الرحلة إلى العراق، فبحسب تقارير إعلامية قادمة من بلاد الرافدين، فإن الراقي توصل إلى اتفاق مع لاعب نادي الشرطة سعد الناطق.

الأزمة المالية تلوح في الأفق مع ربط اسم الأهلي بكل لاعب، فوفقًا للإعلامي العراقي علي نوري، فالعرض الذي تم تقديمه هو إعارة حتى نهاية الموسم مقابل مليون دولار مع أحقية الشراء.

جمال بلعمري - ليون

كانت أخبار انتقال جمال بلعمري من ليون إلى الأهلي هي بداية غيث الأخبار عن سوق الانتقالات الشتوية 2021 بالنسبة للراقي، وبحسب جريدة الشروق الجزائرية فإن الكبير السعودي يرغب في شراء اللاعب بشكل نهائي في الشتاء مقابل 4 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى 2023.

تألق بلعمري مع الشباب في السنوات الأخيرة، وذلك قبل أن ينتقل إلى النادي الفرنسي الذي لم يقدم له الكثير حتى الآن، وقد يرغب الجزائري الدولي للعودة إلى الدوري السعودي بحثًا عن فرصة المشاركة الدائمة حتى لا يخسر مكانه في منتخب بلاده.

جمال بلعمري

أوصل رغبته لإدارة #الاهلي ، بل عاد وكيله واستفسر من الإدارة هل لديها النية ، وردها مازالت في وضع التفكير .. pic.twitter.com/m3tf5DPUOL — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) January 3, 2021

أكد الإعلامي محمد النمري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على رغبة بلعمري القوية في الانضمام للراقي، وكتب في تغريدة: "جمال بلعمري أوصل رغبته لإدارة الأهلي ، بل عاد وكيله واستفسر من الإدارة هل لديها النية، وردها مازالت في وضع التفكير"، وبهذه الأنباء فإن الكرة الآن في ملعب الراقي.

الصفقات المحتملة للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021:

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من يرحل الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لم يتأكد حتى الآن رحيل أي لاعب من الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، لكن هناك عدد من اللاعبين دخلوا في الفترة الحرة لنهاية عقدهم في الصيف القادم.

أهم هؤلاء اللاعبون هو النجم الأول للفريق عمر السومة، والذي لم يجدد عقده مع الأهلي حتى الآن، وانتشرت أخبار في الفترة الأخيرة إلى قرب رحيله إلى الهلال في ميركاتو الشتاء.

حالة من الغموض تحوم حول موقف السومة، فحتى عند سؤال اللاعب لم يدل بأي تصريح يشير إلى البقاء أو المغادرة، وقال أن مسألة البقاء مع الفريق من عدمه تعتبر 50:50، وهو ما فتح أبواب من التكهنات بالبقاء تارة، وبالانضمام لحامل لقب الدوري السعودي تارة.

عدد آخر من اللاعبين ينتهي عقدهم في الصيف قد نراهم في فرق أخرى قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية 2021، على غرار يوسف الحربي الذي رفض عرض للتجديد مع الأهلي ، سعيد المولد الذي بدأ بالفعل دراسة العروض المقدمة له كما تشير الأخبار، كذلك بالطبع مهند عسيري الذي خرج من حسابات الفريق منذ أكثر من عام.

في سياق متصل، ستنتهي إعارة صامويل أوسو من الفيحاء في يناير 2021، وحتى الآن لم يتحرك النادي الأهلي من أجل إبقائه، لكن وبحسب الأخبار فإن الراقي لا يمانع من رحيله وسيقوم بتسجيل ساريتش بدلاً منه.

الأقرب للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية 2021 هما الثنائي لوكاس ليما وماركو مارين، فقد اتفقت الإدارة مع اللاعبين على تسويق عقديهما لتوفير ميزانية لضم مدافع أجنبي، تسجيل البوسني إلفيس ساريتش.

تبقى الأوضاع مضطربة وغير مطمئنة في قلعة الكؤوس قبل بداية الميركاتو الشتوي، لكن هل تنجح إدارة الأهلي في النجاة من الضربات الموجعة؟