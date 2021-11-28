أخبار الاتحاد اليوم | "أحترم قرار المدرب"، واعتذار كوزمين للجماهير

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

رغم الفوز، كوزمين يعتذر لجماهير الاتحاد

حقق الاتحاد انتصارًا مهمًا على الطائي يوم أمس بهدف رومارينيو ليستعيد صدارة الدوري السعودي، ورغم ذلك تقدم مديره الفني كوزمين كونترا باعتذار لجماهير الفريق.

المدرب الروماني تحدث عقب اللقاء واعترف بأن الأداء لم يكن مرضيًا، بقوله "أعتذر لجمهور الاتحاد لأن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، ولم نُسجل سوى هدف واحد".

أضاف "السبب في ذلك توقفنا عن اللعب لمدة طويلة وصلت إلى 3 أسابيع، الفترة القادمة سنعمل على تحسين الأداء والحفاظ على النتائج الجيدة".

جمهور الاتحاد يخطف إعجاب الجميع

خطف جمهور الاتحاد الذي حضر مواجهة الطائي من الملعب إعجاب جميع المحللين والإعلاميين وحتى الجماهير المنافسة، لما قدمه من تيفو رائع ودعم طويل ومستمر طوال اللقاء.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري للمباراة ما يقرب من 50 ألف مشجع، وقد رفعوا تيفو في البداية بعنوان "حتى النهاية" للإشارة إلى دعمهم المتواصل للفريق.

نياكاتيه: أحترم قرار المدرب، وتلقيت رسالة الجماهير

أبدى يوسف نياكاتيه مهاجم الاتحاد سعادته ورضاه عن الفوز الذي وصفه بالمهم على الطائي، مؤكدًا أن الأهم كان الحصول على النقاط الثلاثة واستعادة الصدارة.

وأضاف عقب الفوز "فوز مهم لنا، لدينا الآن 3 أيام راحة علينا استغلالها للاستعداد للمباراة القادمة، الأهم أننا حصلنا على النقاط الكاملة وحافظنا على الصدارة".

وأتم حول مطالبة جمهور العميد بتواجده على أرض الملعب دومًا "أنا أتدرب باحترافية وأعمل جاهدًا وأقدم أفضل ما لدي للفريق، لكن هذا يبقى قرار المدرب وأحترمه تمامًا، لكن تلك المطالب من جماهير الاتحاد تُحفزني جدًا لتقديم الأفضل، رسالتهم وصلتي لي حتى وإن لم أبدأ اللقاء".

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