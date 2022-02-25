أحمد حجازي .. المدافع الذي يخاف منه ديربي الرياض!

فرض النجم المصري أحمد حجازي نفسه، ليصبح أبرز عناصر نادي الاتحاد منذ أن انضم له قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي، فلن تجد من يعارضك إذا قلت أنه العنصر الأهم في العميد خلال الموسمين الحالي والماضي.

عندما جاء حجازي إلى الاتحاد، كانت الأوضاع ليست مطمئنة بالمرة، الفريق كان يعاني من النتائج السلبية، ولم ينجح الكثير من اللاعبين الأجانب الذين انضموا من قبله، ولكنه وافق على ترك الدوري الإنجليزي، وخوض مغامرة جديدة رفقة النمور.

حجازي منذ الوهلة الأولى له بالدوري السعودي وهو يثبت يومًا بعد يوم، بأنه لاعب يمتلك قدرات كبيرة سواء فنية أو قيادية، وهو ما ساهم بشكل كبير جدًا لإعادة الاتحاد إلى مكانته الطبيعية، بالمنافسة على كل البطولات.

على الجانب الفني، يتميك حجازي بقدرته على استخلاص الكرة من المهاجمين، بالإضافة إلى قدرته على بناء الهجمات بشكل سليم، وغيرها من المميزات الكثيرة التي يمتلكها المدافع المصري الرائع.

وأما على الصعيد القيادي، فإن أحمد حجازي يمتلك شخصية قيادية كبيرة ساهمت بشكل كبير في لم شمل لاعبي الاتحاد، ليكونوا على قلب رجل واحد، ويستطيعوا أن يقدموا كل ما لديهم داخل الميدان لتحقيق الانتصارات.

ولكن غاب أحمد حجازي عن المشاركة مع الاتحاد بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2021، وستجعله يغيب أيضًا عن ديربي جدة أمام الأهلي يوم السبت القادم.

كيف سيتأثر الاتحاد بغياب حجازي؟

يكفينا القول بأن حجازي منذ أن انضم إلى صفوف نادي الاتحاد، لم يستطع الأهلي تحقيق أي انتصار في ديربي جدة، حيث آخر فوز للراقي بالديربي قبل تواجد حجازي.

أحمد حجازي لعب مع الاتحاد 3 مباريات ديربي جدة، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وساهم بشكل كبير جدًا في تلك المباريات، بعدما سجل هدفين في آخر مباراتين.

وهنا يمكننا القول بأن أحمد حجازي أصبح هو تميمة حظ نادي الاتحاد في ديربي الرياض، ولكنه سيغيب في مواجهة الأهلي القادمة، هل سينجح النمور في تحقيق الفوز؟

المدافع المصري المميز سيغيب لأول مرة عن ديربي جدة منذ أن انضم لصفوف الاتحاد، ولكن بعد نتائج العميد المميزة الفترة الماضية، تجعل الجماهير تشعر بالإطمئنان بعض الشيء، في ظل الاعتماد على الثنائي زياد الصحفي وعمر هوساوي، اللذان يقدمان مستوى جيد.

ماذا قدم حجازي مع الاتحاد منذ انضمامه؟

انضم حجازي إلى نادي الاتحاد في أكتوبر 2020، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء عقده بشكل نهائي.

قدم حجازي مستوى مبهر منذ مشاركته الأولى مع الاتحاد، واستمر على مستواه الرائع حتى نهاية الموسم الماضي، لتتحرك إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، وتقوم بشراء عقده بشكل نهائي من النادي الإنجليزي.

خلال 488 يومًا داخل أسوار نادي الاتحاد، لعب أحمد حجازي 40 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، قاد فيها فريقه للفوز في 23 مباراة، وتعادل في 12 مواجهة وخسر 5 مباريات فقط، وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

Al Ittihad Twitter

أحمد حجازي استطاع أن يخرج الكرة من داخل منطقة الجزاء 208 مرة، منهم 122 كرة رأسية أخرجها، وتصدى لـ7 تسديدات على مرمى فريقه.

اعترض المدافع المصري المهاجمين في 44 مرة، فاز في 31 تدخلًا وخسر 13 آخرين، واستطاع أن يتصدى لأربع كرات عرضية داخل منطقة الجزاء.

أداء مبهر قدمه حجازي طوال الفترة الماضية، منذ أن انضم لصفوف نادي الاتحاد، أثبت للجميع أنه المدافع الذي لا غنى عنه في أي فريق، ومن الصعب أي فريق يمتلكه أن يعوضه حال غيابه لأي سبب من الأسباب، فهل يتمكن العميد تعويضه في ديربي جدة القادم؟

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