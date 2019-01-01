احتمالية نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لملعب المكس

برج العرب يسبب أزمات في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن إمكانية نقل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المفترض أن تقام المباراة على ملعب برج العرب المتهالك والذي يظهر مع كل لقاء سيء للغاية من ناحية الأرضية.

وأشارت تقارير أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد ينقل المباراة إلى ستاد المكس بسبب سوء أرضية ملعب برج العرب.

وظهرت أرضية برج العرب سيئة للغاية في لقاء أمس في قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك.

وتعادل الأهلي والزمالك سلبيًا أمس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من الدوري المصري الممتاز، حيث هطلت الأمطار بغزارة أزادت الوضع سوءً.

ويسعى الأهلي لمواصلة الضغط على الزمالك صاحب صدارة الترتيب في الدوري المحلي.