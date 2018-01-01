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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

احتمالية غياب ثنائي يوفنتوس في ديربي تورينو

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ديربي تورينو الذي فقد بريقه منذ سنوات

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قد يفتقد يوفنتوس الإيطالي، خدمات أثنين من لاعبيه، بعد الخسارة من يونج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات دوري أبطال أوروبا.

واحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، لكنه سقط في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي.

تورينو × يوفنتوس - ديربي اللحظات الأخيرة

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وعلى الرغم من عودة المدافع المغربي مهدي بن عطية، لتدعيم دفاع يوفنتوس، قبل ديربي تورينو، إلا أن البيانكونيري قد يفتقد خدمات الكولومبي خوان كوادرادو، والبرتغالي جواو كانسيلو.

رفض طلب يوفنتوس باستعادة لقب 2006 من إنتر

ويعاني الكولومبي من إصابة في الركبة اليسرى، وسيتم تقييم حالته خلال أيام، تعرض للإصابة في مواجهة الفريق السويسري.

بينما لم تتحدد إمكانية مشاركة الظهير الأيمن البرتغالي، والذي لم يشارك في مواجهة أمس، حيث يفضل أليجري إراحته في الديربي من أجل تحضيره للقاء روما بالجولة الـ17.

وكان بن عطية قد غاب عن رحلة السيدة العجوز لسويسرا، إلا أنه عاد للتدريبات مرة أخرى اليوم.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

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