احتفلوا بعد رغبته في الرحيل .. نجوم يونايتد لا يريدون استمرار رونالدو

سيطرت حالة من السعادة على غرفة ملابس مانشستر يونايتد بعد العلم برغبة رونالدو في الرحيل عن النادي.

عاش نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حالة من النشوة بداية الصيف الحالي، بعد معرفتهم برغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن "أولد ترافورد".

مانشستر يونايتد أمامه ساعات حاسمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل رونالدو مع الفريق، في ظل التمسك المستمر بخدماته حتى الآن ورفض رحيله، رغم رغبة "صاروخ ماديرا" الواضحة في الرحيل.

رونالدو يثير الانقسام في يونايتد

يبدو أن رونالدو أصبح شخصية مثيرة للانقسام داخل غرفة مانشستر يونايتد، بسبب طريقته في التعامل مع اللاعبين.

شبكة "ESPN" الرياضية أكدت أن رونالدو لم يتمكن من قبول أن الفريق الذي وصل إليه كان عالمًا مختلفًا عن العالم الذي تركه في 2009، سواء من حيث الجودة أو الشخصيات الموجودة في الفريق.

رونالدو كان يتوقع أن يقوم لاعبون أمثال هاري ماجواير وماركوس راشفورد بأداء أدوار ريو فرديناند وواين روني، ولم يتوقع وجود أي عيوب في اللاعبين.

وحسب المصدر نفسه، فإنه عندما تم الإعلان عن رغبة رونالدو في الرحيل في يوليو الماضي، استقبلت الأخبار بفرح بين غالبية لاعبي مانشستر يونايتد، الذين وصفوه بأنه شخص مزعج للغاية.

لماذا لا يزال في "أولد ترافورد"؟

بعد أن تم الترحيب برونالدو كبطل عائد إلى "أولد ترافورد" منذ 12 شهرًا فقط، أصبح البرتغالي مصدر خلاف في غرفة الملابس، ولم يتمكن من تقديم أي مؤشر إيجابي ليمنحه المدير الفني لليونايتد الهولندي إريك تين هاج مقعدًا في التشكيل الأساسي.

وحتى الآن لم يتمكن مانشستر يونايتد من العثور على نادٍ يتعاقد مع رونالدو، على الرغم من أن الموقف العام كان أن رونالدو غير متاح في سوق الانتقالات.

لكن المصدر نفسه أكد أن مانشستر يونايتد بذل جهودًا للعثور على نادٍ جديد للبرتغالي، وأن الابتعاد عن الدوري الإنجليزي يناسب الطرفين.

ورغم ذلك، مع وجود عام على عقده الذي يبلغ نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، فإن عدم الاهتمام باللاعب باللاعب الذي سيبلغ 38 عامًا في فبراير المقبل ليس مفاجئًا.

وأمام مانشستر يونايتد الآن فرصة أخيرة من أجل التخلص من معضلة رونالدو، وعدم التوصل لاتفاق على رحيله قد يجعل الأمور معقدة في الفريق خلال الموسم الحالي.