"احتفظوا به" .. الفتح يسخر من عرض لاعب ريال مدريد عليه!

أحمد رفعت
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الفتح يرفض أحد نجوم ريال مدريد

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سخر نادي الفتح السعودي، من عرض أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني عليه، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مازال نادي الفتح يحاول خلال الوقت الحالي، تدعيم صفوفه مثل باقي الأندية السعودية، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

ونشر أحد الحسابات الجماهيرية لنادي ريال مدريد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للاعب الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق الإسباني، وقام بوضع حسابات جميع أندية دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه.

ورد نادي الفتح على التغريدة المدريدية قائلًا: "شكرًا لك، ولكن احتفظ به في فريقك".

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وكانت جماهير ريال مدريد قد أبدت غضبها الشديد تجاه ميندي الموسم الماضي، بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه مع الفريق، حيث طالبوا بضرورة رحيله.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 37503كريم بنزيما
  • 4015خاليدو كوليبالي
  • 5516روبرتو فيرمينو
  • 3349نجولو كانتي
  • 6715مارسيلو بروزوفيتش
  • 10030صفقة أخرى
67128 الأصوات