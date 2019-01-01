احتفال الأهلي على طريقة مؤمن زكريا: ننتظر عودتك

لاعبو الأهلي يساندون مؤمن زكريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

احتفل صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي المصري، على طريقة صديقه مؤمن زكريا، بعد إحرازه هدف في مرمى كانو سبورت الغيني.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا هامًا على نظيره كانو سبورت الغيني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في غينيا، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز صلاح محسن هدفًا رائعًا في مرمة كانو سبورت بعد مشاركته كبديل على حساب مروان محسن، واحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

وظهر لاعبي الأهلي يحتفلون عقب هدف صلاح محسن بنفس طريقة مؤمن زكريا، مساندةً للاعب للعودة سريعًا والشفاء في أقرب وقت.

اشتقنا لاحتفالك الخاص.. الجميع هنا ينتظر عودتك. 🙉📸 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/KShmAP1Hcs

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في المباراة ليحقق الأهلي فوزًا هامًا على حساب الفريق الغيني، خارج دياره قبل لقاء الإياب في مصر.