احتفالًا بيوم المرأة العالمي.. قمصان ليجانيس تحمل أسماء أمهات اللاعبين

لاعبو ليجانيس يرتدون قمصان تحمل أسماء أمهات اللاعبين أمام أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

يحل فريق ليجانيس ضيفًا على فريق أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

في لفتة جديدة من نوعها، تحمل قمصان لاعبي فريق ليجانيس أسماء أمهات اللاعبين، وذلك احتفالًا بيوم المرأة العالمي، الموافق الثامن من مارس.

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ويحل أتلتيكو مدريد قبل المباراة وصيفًا لجدول ترتيب فرق الدوري الإسباني "الليجا" بفارق سبع نقاط.

بينما يحل ليجانيس في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث وثلاثين نقطة.

يشار إلى أن أبرز نجوم العالم قد احتفلوا بيوم المرأة العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتويتر، بنشر صور لهم مع أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم واخواتهم.