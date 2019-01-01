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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

احتفالًا بيوم المرأة العالمي.. قمصان ليجانيس تحمل أسماء أمهات اللاعبين

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CD Leganes
لاعبو ليجانيس يرتدون قمصان تحمل أسماء أمهات اللاعبين أمام أتلتيكو مدريد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يحل فريق ليجانيس ضيفًا على فريق أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

في لفتة جديدة من نوعها، تحمل قمصان لاعبي فريق ليجانيس أسماء أمهات اللاعبين، وذلك احتفالًا بيوم المرأة العالمي، الموافق الثامن من مارس.

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ويحل أتلتيكو مدريد قبل المباراة وصيفًا لجدول ترتيب فرق الدوري الإسباني "الليجا" بفارق سبع نقاط.

بينما يحل ليجانيس في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث وثلاثين نقطة.

يشار إلى أن أبرز نجوم العالم قد احتفلوا بيوم المرأة العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتويتر، بنشر صور لهم مع أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم واخواتهم.

 

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