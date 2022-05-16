احتفالًا بالتأهل إلى دوري الأبطال .. إشبيلية يسخر من لامبارد!

سخر نادي إشبيلية الإسباني من فرانك لامبارد المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي أثناء احتفال الفريق الأندلسي بضمان التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأكيد إشبيلية من حجز مقعد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإسباني، بعد أن تعادل فريق المدرب جولين لوبيتيجي مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1، في قمة الجولة 37 من "لا ليجا".

إشبيلية ودع منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من دور المجموعات، لكن سيكون لديه فرصة لتحسين سجله في موسم 2022-23.

وأثناء الاحتفال بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سخر إشبيلية من مدرب إيفرتون.

ماذا قال إشبيلية؟

يُنظر إلى إشبيلية على أنه فريق يناسب منافسات بطولة الدوري الأوروبي أكثر من دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز بالبطولة الثانية في كرة القدم الأوروبية ست مرات من قبل.

ومع ذلك، رفض النادي هذه الفكرة عبر نشر صورة لامبارد، الذي اكتسب شهرة واسعة في التحول السريع من السلوك المرح إلى سلوك أكثر جدية في المقابلات والمؤتمرات الصحفية بعد المباريات.

ونشر حساب إشبيلية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي رسالة إلى أنصاره باستخدام صورة تعبر عن حالة لامبارد.

وكتب النادي الأندلسي: "كنا نتمنى أن نكون في الدوري الأوروبي لأننا تجار هذه البطولة كما تعلمون *ضحكات خافتة* ولكننا سعداء جدًا بحق لنكون في دوري أبطال أوروبا".

I was hoping we’d be in the Europa League because we’re Europa League merchants you know *chuckles* but no seriously we’re very happy to be in the Champions League pic.twitter.com/Pv0XUj7sCD — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 15, 2022

كيف تأهل إشبيلية إلى دوري أبطال أوروبا؟

جاء تعادل إشبيلية مع أتلتيكو مدريد ليرفع رصيد النادي الأندلسي إلى 67 نقطة في المركز الرابع مع بقاء مباراة واحدة، متقدمًا بثلاث نقاط على ريال بيتيس وتفوق في المواجهات المباشرة.

وكان الفريق الأندلسي ينافس ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني لفترة طويلة من الموسم الحالي، لكنه سقط بعيدًا في الدور الثاني، ويمكنه الآن أن يحصل على المركز الثالث إذا حقق الفوز في الجولة الأخيرة مع سقوط أتلتيكو مدريد.

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