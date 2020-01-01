دوري أبطال أوروبا

احتفالات في مارسيليا وشغب في باريس بعد سقوط سان جيرمان

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PSG unrest
ليلة صاخبة في فرنسا بسبب نهائي الأبطال

عاشت المدن الفرنسية ليلة عصيبة بسبب سقوط باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بنهائي دوري أبطال أوروبا، وانقسمت بين الاحتفالات والشغب.

وهُزم بي إس جي بهدف نظيف أمام نظيره الألماني، ليبقى مارسيليا النادي الفرنسي الوحيد الذي تمكن من تحقيق بطولة أوروبية.

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    وانتشرت أعمال الشغب في شوارع العاصمة الفرنسية، وقامت بعض الجماهير الغاضبة بتكسير واجهات لمحلات، وأشعلت النيران في سيارات.

    وأحرق المشجعون الغاضبون صناديق القمامة، وألقوا ألعاباً نارية في شارع الإليزيه الشهير، وذلك رغم التحذيرات من التجمع بسبب فيروس كورونا.

    على الجانب الآخر، خرجت جماهير مارسيليا في احتفالات عارمة بشوارع المدينة الساحلية احتفالاً بخسارة الخصم التقليدي لفريقها.

    وأشعلت الجماهير الألعاب النارية واحتفلت حتى ساعات الصباح الباكر بتتويج بايرن ميونخ على حساب بي إس جي.

    يذكر أن بلدية مارسيليا كانت قد منعت في البداية ارتداء قمصان بي إس جي في المدينة قبيل النهائي، ثم تراجعت عن قرارها.

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