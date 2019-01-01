احتفاء عالمي بهدف جوميس في مرمى الدحيل القطري

جوميس ساهم في فوز الهلال على الدحيل بثلاثة أهداف لهدف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نال الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، إشادات من وسائل الإعلام التركية، بعد هدفه في مرمى الدحيل القطري، بدوري أبطال آسيا.

جوميس سجل الهدف الثالث للهلال في مرمى الدحيل، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة القارية.

وأشارت صحيفة "سوكر سوزكو" التركية، إلى أن بافيتيمبي جوميس لا يعرف التوقف، بعد هدفه في مرمى الدحيل.

ساوباولو البرازيلي يريد التعاقد مع كينو على سبيل الإعارة.🗞️ pic.twitter.com/dZccWc0bw9 — جول مصر (@goaleg) March 13, 2019

الجريدة ألقت الضوء على نجاح جوميس مع الهلال، في تسجيل 21 هدفًا منذ انتقاله له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وصحيفة "أسبور" أشارت إلى أن جوميس سجل هدفًا رائعًا في فوز الهلال على الدحيل القطري.

وتمكن بافيتيمبي جوميس، من تسجيل 21 هدفًا مع الهلال، وصنع 6 أهداف لزملائه، خلال 27 مباراة شارك فيها رفقة الزعيم.