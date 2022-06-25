فيديو | لكمة من رئيس نادٍ في وجه حكم تتسبب في إلغاء هدف بداعي التسلل!

سلوكيات مشاغبة من رئيس نادٍ جنوب إفريقي بسبب هدف متأخر

اعتدى رئيس نادٍ في نيجيريا بالضرب على حكم راية، والسبب هدف محتسب في الدقائق الأخيرة لصالح المنافس!.

هذه ليست مزحة بل واقع حصل بالفعل، لقد كان ذلك في مباراة كانو بيلارز وداكادا التي أقيمت على ملعب "ساني أباشا" معقل بيلارز.

كان كل شيء يسير بشكل جيد، سجل كانو بيلارز الساعي نحو الفكاك من مراكز الهبوط هدفًا في الدقيقة 22 من عمر المباراة عن طريق لاعبه يوسف مايجورو، وبدا كل شيء في طريقه لفوز كانو بيلارز.

لكن داكادا حقق ما أشعل الأجواء حين سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة، وبمجرد أن دخلت الكرة إلى المرمى حتى اندفع رئيس كانو بيلارز، يحيى "جامبول" إلى الملعب راكضًا نحو حكم الراية المساعد على الخط، قبل أن يضربه بشكل عنيف على رأسه.

كانت هذه الضربة مدعاة لإلغاء الهدف بداعي التسلل، درس "جامبول" كان قاسيًا بعض الشيء!.

لم يتوقف شغب رئيس كانو بيلارز عند هذا الحد، بل تواصلت المعارك مع الفريق الضيف والشركة المكلفة بإدارة الدوري النيجيري وتأمينه لتضطر الشرطة في نهاية المطاف إلى التدخل وفض النزاع وإيواء الفريق الضيف في مكان آمن.

Kano Pillars chairman, Alhaji Surajo Yahaya Jambul turned Tyson Fury as he punched the assistant referee in the game against Dakkada today. pic.twitter.com/Q3DoC1GrcX — POOJA!!! (@PoojaMedia) June 23, 2022

ملعب كانو بيلارز لم يحتضن إلا مباراتين باحتساب مباراة داكادا تلك، منذ رفع الحظر الذي أجري عليه نتيجة أحداث شغب مماثلة.

حتى الآن وبعد يومين من تلك الأحداث، لا يزال كانو بيلارز حاصلًا على نقاط المباراة الثلاثة بالغة الأهمية، والتي تجعله يحتل المركز الخامس عشر في لائحة الترتيب برصيد 42 نقطة، فقدانه لتلك النقاط الثلاثة بعقوبة إدارية تلغي فوزه سيعني أنه سيتقهقر إلى المركز قبل الأخير في الدوري المكون من 20 فريقًا، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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