"احترموا الجمهور" .. مبابي يثير الجدل بعد سقوط باريس

استطاع فريق موناكو الفرنسي تحقيق فوزًا مهمًا للغاية على فريق باريس سان جيرمان في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الفرنسية.

الفريق الباريسي خسر بثلاثية دون رد، وقدم أداءً متواضعًا كانت فيه مشاكل كثيرة فنية.

وغاب التوفيق أمام المرمى عن مهاجمي باريس، فيما كانت الأخطاء الدفاعية حاضرة في مباراة هي الأسوأ للنادي العاصمي في الدوري هذا الموسم.

وتحدث جناح الفريق الفرنسي كيليان مبابي عن خسارة اليوم، وحول ما يحدث في الفريق العاصمي في آخر فترة.

ماذا قال مبابي؟

قال مبابي: "واجهنا فريق قوي، لعبوا المباراة التي يريدوها، أهنئهم على ذلك وأتمنى لهم الصعود لبطولة دوري الأبطال الموسم المقبل".

وواصل: "لقد استحق موناكو الفوز اليوم".

وأوضح: "الهدف هو الفوز بالدوري العاشر لباريس سان جيرمان هذا الموسم".

وتابع: "يمكننا الفوز 8-0، 9-0، وسيظل الناس يفكرون في دوري الأبطال".

وأردف: "الآن علينا أن نظل محترفين، يجب علينا احترام بعضنا البعض، واحترام الجمهور والناس وأسرنا".

وعندما سئل حول ما إذا كان يرسل رسالة بكلامه هذا إلى غرفة تبديل الملابس الباريسية، اختتم مبابي: "عليك أن تحترم نفسك. من المهم أن يكون لديك حد أدنى من الاحترام لما تفعله، لما تريد أن تكون، وما تطمح إليه".

ماذا حدث في المباراة؟

المباراة شهدت أخطاء دفاعية كبيرة من قلب الدفاع الدولي كيمبيمبي وغياب أصبح معتاد من نيمار في خط الهجوم.

كما أن الكاميرات التقطت مبابي وهو يخلع قميص باريس سان جيرمان بعد تسجيل وسام بن يدر هدف موناكو الثالث، في لقطة اعتبرتها الصحافة هي لا مبالاة من الدولي الفرنسي.

جدير بالذكر أن بهدفي وسام بن يدر اليوم ينفرد مهاجم موناكو بصدارة هدافين الدوري الفرنسي ب 17 هدفًا، ويأتي خلفه مبابي برصيد 15 هدفًا.

اقرأ أيضًا..

ليس حاسمًا لكن ضروريًا .. أسباب تجعل فوز برشلونة بالكلاسيكو حتميًا!

هل انتهى انتقام ريال مدريد؟ .. تلك الهزيمة ستدفعون ضريبتها ليوم الدين!

يوفنتوس يحذر اليونايتد: كريستيانو رونالدو لا يفي بوعوده في البقاء