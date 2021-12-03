بوتشيتينو يفقد أعصابه أمام وسائل الإعلام والسبب مبابي!

انفعل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام لانس بالدوري الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة لانس مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي، على ملعب بوليرت ديليليس.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن المدرب الأرجنتيني، انفعل على الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي بعد ازعاجه بالعديد من الأسئلة التي لم يتقبلها المدرب.

ورفض بوتشيتينو، في المؤتمر الصحفي الحديث عن الصفقات المنتظرة وتدعيمات باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن تلك الأمور.

وعند سؤاله عن ليونيل ميسي لاعب الفريق، قال المدرب الأرجنتيني: "ليو يمتلك موهبة رائعة، إنها مسألة وقت فقط حتى يندمج معنا فهو الشخص الذي يسجل الأهداف وسيسجل معنا، يعاني فقط من سوء حظ".

وقبل نهاية المؤتمر الصحفي، تصاعد التوتر عندما سأل أحد الصحفيين بوتشيتينو، عن غضب مبابي بسبب مركزه في مباراة نيس الأخيرة بالدوري، مما تسبب في غضب المدرب وقام من مقعده، ثم جلس بابتسامة كأنه يريد بداية المؤتمر من جديد!.

وقال بوتشيتينو، عن غضب مبابي في المباراة الأخيرة: "لم ألحظ منه أي غضب، لقد تحدثنا بين الشوطين، ولكن عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، ينشأ بعض الإحباط بين اللاعبين".