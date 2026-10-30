هنري: أنظروا إلى كل تلك الإعارات.. كين الأحق بالكرة الذهبية!

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أشاد تييري هنري بهاري كين عقب تتويج المهاجم التاريخي بجائزة الكرة الذهبية، واصفاً إياه بأنه المثال المثالي للاعب المكتمل. كما أثنى المهاجم الأسطوري على نجم آرسنال بوكايو ساكا بعدما نال جائزة سقراط عن جهوده خارج الملعب.

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تكريم للثنائي الإنجليزي

عبّر هنري عن إعجابه بالثنائي الإنجليزي كين وساكا عقب الجوائز التي حصلا عليها مؤخرًا في حفل الكرة الذهبية. فقد نال كين أرفع جائزة فردية في كرة القدم، فيما تم تكريم ساكا على عمله الإنساني.

وفي حديثه خلال مقابلة أُجريت مؤخرًا، أعرب المهاجم الفرنسي الأسطوري عن سعادته برؤية كلا اللاعبين يُكافآن على المسرح العالمي. وسلّط الضوء على روح العمل الدؤوب لدى كين وشخصية ساكا الاستثنائية باعتبارهما عاملين رئيسيين وراء انتصار كل منهما.

كين اللاعب المتكامل

كان هنري مُشيدًا بشكل خاص في تقييمه لمهاجم بايرن كين، مشيرًا إلى مسيرته الرائعة من فترات الإعارة المتعددة في بداية مشواره وصولًا إلى قمة كرة القدم العالمية.

"لقد كانت الجائزة مستحقة لهاري كين. إنه المثال المثالي على روح العمل، فيمكنك أن تلتفت إلى أبنائك وتقول لهم: 'انظروا ماذا يحدث عندما تعملون بجدٍ حقيقي'،" هذا ما قاله هنري لـBetway. "انظروا إلى كل الفرق التي لعب لها على سبيل الإعارة، ليستر، ميلوول، نورويتش."

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"لقد كان هدّافًا خالصًا، وانظروا كيف تطوّر، كيف أصبح ذكيًا، كيف يتراجع إلى خط الوسط. إنه يدافع، ويهاجم، ويتراجع ويستلم الكرة بين قلبي الدفاع."

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الذكاء الكروي والتواضع

وفي توسّعه بشأن التطور التكتيكي لكين، أشار هنري إلى كيف أن قائد منتخب إنجلترا يقرأ اللعب بشكل أفضل من معظم اللاعبين، قائلًا: "إنه لاعب متكامل، ولذلك كانت الكرة الذهبية مستحقة تمامًا، وهي مكافأة لمسيرة مليئة بالعمل الجاد. يجب أن تكنّ احترامًا كبيرًا لذلك."

وكان المهاجم السابق لآرسنال سعيدًا بالقدر نفسه برؤية ساكا يفوز بجائزة سقراط، التي تكرّم العمل التضامني المتميز. وأثنى هنري على خطاب التسلّم المؤثّر للاعب الجناح وطبيعته المتزنة بعيدًا عن الأضواء.

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"لقد رأيتم مدى تأثره عندما قرأ تلك الرسالة في خطابه، هذا هو بوكايو ساكا الذي أعرفه،" أوضح هنري. "إنه متواضع، ولديه أشخاص جيدون من حوله، وعائلته رائعة، وشريكته رائعة."

وضع المعايير للنادي والمنتخب

سيعيد كل من كين وساكا الآن تركيزهما إلى المنافسات المحلية مع بايرن وآرسنال على التوالي. ويقود كين حاليًا سعي بايرن نحو لقب البوندسليجا، فيما يبقى ساكا شخصية محورية في سعي آرسنال لإحراز الألقاب الكبرى.

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ومُسلّحًا بجوائزهما الجديدة، سيواصل الثنائي الإنجليزي بلا شك وضع أعلى المعايير لكل من ناديهما والمنتخب الوطني مع تقدّم الموسم.