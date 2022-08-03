احترام الجماهير واجب وليس منّة .. تاليسكا والنصر على نهج الأهلي!

رسخ ما يروج له الإعلام المنافس طوال الفترة الماضية: "نجوم النصر فوق الفريق"..

"ما هو شغل جمهور الأهلي" تصريح قاله الأمير تركي العبد الله الفيصل؛ العضو الذهبي بالنادي الجداوي، بعد علمه برغبة الجماهير في معرفة ما دار في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير للنادي، قد يعتبره البعض محقًا في عدم كشف ما يدور داخل الغرف المغلقة، فيما هاجمه آخرون بداعي أن النادي ملك لجماهيره وأن هناك قضايا يجب أن يكون الجمهور على علم بتفاصيلها.

لكن المؤكد أن الأمير خانه التعبير وكان بإمكانه أن يرفض الكشف عن التفاصيل بطريقة أكثر احترامًا لجمهور الراقي.

مبدأ الأمير "ما هو شغل الجمهور" يبدو أنه ليس معمولًا به في الأهلي فقط، إنما كذلك تعمل به إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، وإن لم تصرح به علانيةً، فالأفعال أبلغ من الأقوال..

ثلاثة أيام كاملة انتظرت بها بعد أن انضم البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر، لمعسكر الفريق الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، وقبلها عشرة أيام من التغيب عن المعسكر، قبل أن أحكم على إدارة مسلي في هذا الموقف، لكنها لم تصدر أي رد فعل أو توضيح يناسب الجماهير، تجاهلت الموقف تمامًا بسوء تقدير كبير منها.

عشرة أيام كاملة ينشر بها الإعلام البرازيلي والسعودي بالتبعية فيديوهات لحفلات تاليسكا؛ حفلات رسمية أو تجمعات في منزله، راقصًا مع أصدقائه وأقاربه.

تخلف عن المعسكر عشرة أيام منذ انطلاقه، لكن برر له الإعلام النصراوي أن في عقده بند يسمح له بالحصول على راحة لمدة 30 يومًا عقب نهاية كل موسم، إذًا وكون مباراة النصر الأخيرة في الموسم الماضي أقيمت يوم 27 من يونيو الماضي، كان من المفترض أن تنتهي إجازة البرازيلي في 27 من يوليو الماضي، أو بحد أقصى يوم 28، لكن هذا لم يحدث، وانضم للمعسكر في يوم 31، أي تخلف أربعة أيام كاملة عن الموعد المفترض قدومه به!

لم يخرج النصر مدافعًا عن لاعبه، وترك الإعلام المنافس ينهش به، ويتهكم عليه ويحرض الجمهور ضده، فما كان من اللاعب إلا أن خرج لتوضيح موقفًا، مكتفيًا بقول: "لا تقارنوني بأي لاعب آخر لتقولوا أنني أحتفل، لدي أسبابي لأكون هنا وقريبًا سأكون مع فريقي".

ظننا أن النصر ينتظر عودة البرازيلي كي يحقق معه أو يعلن عقوبته علنًا أمام الجماهير أو أن يصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أنه تم التعامل وفقًا للائحة الفريق دون الكشف عن التفاصيل، إذا أرادوا التحفظ عليها أو حتى بيان يبرئ به تاليسكا ويؤكد أن هناك ظروف بالفعل منعته من الحضور، أي مما سبق هو التصرف المفترض أن تقوم به أي إدارة مع لاعب استفزت فيديوهاته الجماهير علنًا، لكن ماذا فعل العالمي؟

المركز الإعلامي للنادي ينشر صورًا له ضاحكًا في التدريبات، وفيديوهات خلال مزاحه مع زملائه من اللاعبين، وخاض التدريبات الجماهير بصورة طبيعية، باستثناء قرار زيادة حصة تدريبية له في الصباح الباكر، كي يلحق بدنيًا بزملائه.

نعم! لا نعلم ما دار تحديدًا داخل الغرف المغلقة مع تاليسكا، لكن احترام جمهور النصر كان واجبًا على إدارة مسلي في هذا الموقف، وهو ما لم يحدث، إذ فضلت التجاهل تمامًا، وكأن الجمهور ليس له حق عليها!

يعلم الجميع أنه ليس كل ما يدور في النصر يبقى داخل الغرف المغلقة، الكثير من القضايا تخرج على السطح، وإن كان من المفترض ألا تخرج، لكن في الوقت الذي كان من المفترض أن يخرج به أي مسؤول للحديث، تكبر الجميع، وتركوا الجمهور وهو يعلم شيئًا واحدًا فقط ألا وهو أن تاليسكا لم يحضر، لأن حفلاته أهم من النصر، ليرسخ ما يروج له الإعلام المنافس طوال الفترة الماضية: "نجوم النصر فوق الفريق"، فقد سبق تاليسكا، المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي الآن يسلك النهج نفسه.