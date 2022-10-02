احترامًا لمسيرته .. تين هاج يكشف سبب عدم إشراك رونالدو في ديربي مانشستر

رونالدو لم يشارك في ديربي مانشستر وظل على مقاعد البدلاء

كشف الهولندي إيرك تين هاج؛ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن سبب عدم إشراك البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديربي مانشستر أمام مانشستر سيتي.

لماذا لم يشارك رونالدو في ديربي مانشستر؟

خلال تصريحات عقب المباراة، قال تين هاج: "لم أشرك رونالدو في المباراة احترامًا لمسيرته الكبيرة".

وتابع: "الشيء الآخر هو أنني أردت أن أمنح أنتوني مارسيال بعض الدقائق، لكي يشارك بعد غيابه الفترة الماضية".

ونجح مارسيال أن يسجل هدفين، ليقلل الفارق ويصبح 3 أهداف بدلًا من 5، حيث انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 6-3.

وتحدث المدرب الهولندي عن سبب الخسارة، حيث أكد على أن لاعبيه لم يكونوا منضبطين داخل الملعب ولم يتبعوا التعليمات الفنية.

وقال إيرك: "لم نقدم الأداء الجيد، وشعرت بهذا الأمر منذ الدقيقة الأولى، قمنا بتعديل بعض الأشياء بين الشوطين، ورأينا فريقًا مختلفًا، وسجلنا الأهداف".

هالاند يعادل رقم رونالدو بالدوري الإنجليزي

ونجح النرويجي إرلينج هالاند؛ مهاجم مانشستر سيتي، في أن يُعادل رقم كريستيانو رونالدو في عدد الـ"هاتريك" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند وصل إلى الهاتريك رقم 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من 8 مباريات فقط، وهو نفس عدد مرات إحراز رونالدو للهاتريك في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

ونجح هالاند في أن يسجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد، كما صنع هدفين في انتصار فريقه بديربي مانشستر بنتيجة 6-3.