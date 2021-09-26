احترامًا لجهوده .. برشلونة يتجنب إدراج بند أحادي في عقد ديباي

تفاصيل جديدة في عقد ديباي مع برشلونة.

في يونيو الماضي، أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الهولندي ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي ليون الفرنسي.

البيان الرسمي الذي أعلن فيه برشلونة التعاقد مع ديباي، أكد على أن المهاجم الهولندي وقع عقدًا لمدة موسمين قادمين، أي حتى صيف 2023، وبقيمة شرط جزائي تصل إلى 500 مليون يورو.

لكن العديد من التقارير أشارت إلى وجود بند سري في عقد ديباي مع برشلونة.

ما هو البند السري في عقد ديباي مع برشلونة؟

التقارير اللاحقة حذرت من وجود بند يمنح برشلونة الحق في تجديد عقد ديباي لموسم ثالث من جانب واحد.

التقارير أكدت أنه يمكن للنادي الكتالوني تطبيق شرط التجديد الأحادي بداية من 31 ديسمبر 2022، وأن الشروط الخاصة به قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع ممثلي اللاعب.

ما هي حقيقة البند السري؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت عبر مصادر من نادي برشلونة بأن ذلك الاحتمال قد أثير بالفعل خلال المفاوضات.

لكن مصادر الصحيفة أنكرت تمامًا أن البند قد تم تضمينه في الصياغة النهائية لعقد ديباي مع برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة وافق على أن يوقع ديباي لمدة عامين فقط، احترامًا لجهوده التفاوضية مع النادي.

وبذلك سيكون على برشلونة أن يتفاوض من الموسم المقبل مع وكلاء ممفيس ديباي، لأنه في يونيو 2023 سيكون لاعبًا حرًا.

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