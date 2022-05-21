أجويرو ينسى زميله في برشلونة ويوجه لفظ غير لائق لنجم ريال مدريد

واقعة غريبة حدثت للنجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، بنسيان أحد اللاعبين الذين لعب معهم خلال فترته القصيرة مع برشلونة.

وانضم أجويرو للفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رحلته لم تستمر طويلًا.

وجاء ذلك بعدما تعرض اللاعب لأزمة صحية في القلب، ليقرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وفقًا لنصيحة الأطباء من أجل الحفاظ على حياته.

واستغل أجويرو فترة ابتعاده عن الملاعب، بالتواجد بصفة مستمرة على موقع "تويتش" للتواصل مع متابعيه وعشاقه من مختلف أنحاء العالم.

وخلال مشاركته في أحد التحديات، كان مطلوبًا منه تخمين اسم ما يصل إلى 100 لاعب كرة قدم ظهروا أمامه على الشاشة.

وتعرف أسطورة مانشستر سيتي بنجاح على العديد من الأسماء مثل جاك جريليش، لياندرو باريديس، ليروي ساني، بول بوجبا وجواو فيليكس، ولكنه أخفق في جورجينيو نجم تشيلسي وإيفان بيريشيتش لاعب إنتر وجانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

ولكن أكثر ما لفت الأنظار، هو فشله في التعرف على الهولندي فرينكي دي يونج، الذي لعب بجواره في برشلونة خلال هذا الموسم.

وانفجر أجويرو من الضحك بعد اكتشاف الأمر، حيث برر ذلك بتراكم الصور وسرعة مرورها من أمامه، معربًا عن أسفه للنجم الهولندي.

وتعرف بعدها اللاعب على بعض اللاعبين الآخرين بالفريق الكتالوني، مثل بيير أوباميانج، عثمان ديمبيلي وداني ألفيش.

وأما بالنسبة لظهور نجوم ريال مدريد في التحدي، فقد رفض التعليق على ماركو أسينسيو وإيسكو، بينما كانت له رسالة مختلفة لرودريجو وتيبو كورتوا.

وقام أجويرو مازحًا بتوجيه ألفاظ غير لائقة نحو رودريجو لتسببه في خروج فريقه السابق مانشستر سيتي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة لتيبو كورتوا فقد داعبه بتسجيل هدفه الأخير له في الملاعب بشباكه في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن أجويرو البالغ من العمر 33 سنة سجل مرة واحدة فقط في 5 مباريات لعبها مع برشلونة، قبل الاعتزال بشكل رسمي في ديسمبر الماضي.

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