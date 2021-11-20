أجويرو يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل القلب!

قرر النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أسطورة فريق مانشستر سيتي السابق ومهاجم برشلونة الحالي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي جيرارد روميرو، والذي أكد أن مشاكل القلب أجبرت أجويرو على إنهاء مسيرته بشكل فوري.

وأوضح روميرو أن النجم الأرجنتيني سيجري مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع المقبل للإعلان بشكل رسمي عن اعتزاله.

وكان أجويرو قد تعرض لمشاكل في القلب خلال الأسابيع الأخيرة أبعدته عن المشاركة مع فريقه الجديد برشلونة.

وشارك أجويرو مع برشلونة في دقائق معدودة هذا الموسم منذ وصوله في صفقة مجانية من صفوف مانشستر سيتي، عقب انتهاء عقده معهم.

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وخاض الأرجنتيني مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا وأربعة في الدوري الإسباني وسجل هدفًا وحيدًا كان في شباك ريال مدريد.

جدير بالذكر أن آخر مباريات أجويرو في الملاعب كانت في مواجهة ديبورتيفو ألافيس وغادر الملعب متأثرًا بمشاكل القلب في الدقيقة الـ 41.