"اجعلونا فخورين" .. رسالة فان دايك إلى صلاح وماني قبل المشاركة في أمم إفريقيا

وجه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، وطالبهم بصناعة التاريخ مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقام ليفربول بتوديع نجومه الأفارقة، إلى جانب جويل ماتيب، حيث سافروا إلى منتخبات بلادهم لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في يناير الجاري.

وخاض صلاح وماني آخر مباراة لهم مع ليفربول قبل التوجه إلى منتخبات بلادهم مساء الأحد أمام تشيلسي، في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل النجمان المصري والسنغالي هدفي "الريدز" في المباراة.

ومع افتقاد ليفربول لأبرز نجومه، أوضح فان دايك أنهم يحظون بدعم كامل لاعبي الفريق من أجل التألق في أمم إفريقيا.

ما هي رسالة فان دايك إلى صلاح وماني؟

وكتب فان دايك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "المباراة الأولى لعام 2022 كانت حماسية للغاية، واقتسمنا النقاط".

وأضاف: "سنواصل التقدم، حظًا سعيدًا للاعبينا في كأس أمم إفريقيا، اجعلونا نفخر بكم".

كما شدد بيب ليندرز المدرب المساعد لنادي ليفربول على رسالة فان دايك، حيث أكد أن اللاعبين يرحلون بمباركة يورجن كلوب وباقي أفراد الطاقم الفني.

وقال: "أخبرت ساديو ماني ومحمد صلاح أننا نتمنى لهم التوفيق في كأس إفريقيا".

وأضاف: "قلت لهم: أنتم بالفعل أساطير هناك، والجميع يعرف شعور اللعب لبلده، اذهبوا وحاولوا بكل ما لديكم الفوز بالكأس، لتكونوا أساطير أكبر".

وتابع: "لديهم الحق في الكفاح من أجل الألقاب، كل لقب ممكن، كما نملك هنا حق القتال من أجل الألقاب".

ما هي المباريات التي سيغيب عنها صلاح وماني مع ليفربول؟

حتى لو وصل أي من لاعبي ليفربول إلى المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا، فمن المتوقع أن يغيبوا فقط عن مباراتين في الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك لأن ليفربول يخوض عددًا من مباريات الكؤوس خلال شهر يناير الجاري.

ويلعب ليفربول مباراتين ضد آرسنال ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ويلعب بينهما مباراة ضد شروزبري في الدوري الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم يستضيف فريق برينتفورد في 16 يناير قبل أن يسافر إلى لندن لمواجهة كريستال بالاس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في الدوري الإنجليزي.

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